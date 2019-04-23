夫妻冷淡分房20年 小姑告大嫂遺棄哥哥害死亡

2019-04-23 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



崔姓老翁和簡姓妻子感情冷淡，彼此分房超過20年，生活幾乎各自獨立，崔因糖尿病又遭燙傷，前年10月在家死亡，崔的妹妹認為大嫂不提供協助，控告她遺棄罪嫌，但簡反駁說有替先生換藥、清潔身體，對方也沒說要就醫；檢方偵結，認為無證據顯示簡故意遺棄予以不起訴。

崔妹妹控訴，哥哥有糖尿病，前年9月煮飯時不慎受到全身百分之30燒燙傷，以至於沒有自救能力，認為簡姓大嫂不替哥哥提供積極醫療措施、胰島素注射，導致崔最終在客廳死亡，認為簡涉犯遺棄罪嫌。

簡婦否遺棄犯嫌，辯稱他們不是無話不談的夫妻，已經分房20年，翁有什麼事情都不跟她說，生活上互不相關、相安無事，知道先生好像有糖尿病，但以前都是他自己開車去醫院；簡還說，老公燙傷後自己有拿藥給他擦，但對方都沒喊痛，也沒叫要她送去醫院，每天還有幫他換藥清潔身體。

崔翁姊姊則說，弟弟和弟媳感情不是很好，幾乎都沒有互動，親友也說，每次去崔的家都沒看到他妻子，知道他們夫妻生活各自獨立，可證明2人關係冷淡，生活上少有互動，加上也無財產糾紛或家暴情況。

檢方函詢法醫研究所，崔燒燙傷是否喪失語言、行動能力，對方回覆其嚴重燒燙傷必須妥善處理治療，否則可危急生命，初期應尚有正常語言、行動能力，另調閱崔身亡前通聯，也沒有打電話請求醫療協助，另崔的友人也說，他個性強悍，能自己處理就自己處理。