「你怎麼那麼傻？」 萬里浮屍父親看到兒子悲慟哭喊

2019-04-23 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市萬里、基隆大武崙間外海，今天上午發現一具男性浮屍，一度誤以為是前晚泰山疑殺害兩子失蹤的吳姓男子，海巡人員撈起送到新北市萬里漁港上岸，經家屬確認是昨天在潮境公園落海的吳姓男子，非泰山涉嫌殺害兩子的泰山吳姓男子。吳男的父親看到兒子冰冷的屍體，悲慟萬分，哭喊「你怎麼那麼傻，為何要那樣」。

海巡第二岸巡隊指出，今天上午6點多，有漁船在萬里、大武崙外海發現一具男性浮屍，海巡接獲通報後趕至撈救上船，發現已經死亡多時，一度傳出可能是泰山涉嫌殺害兩子的吳姓男子，但大體是穿深色上衣跟長褲，與泰山吳穿著白上衣及短褲不符。上午8時，昨天在潮境落海失蹤的吳姓男子（22歲）家屬趕至，確認身份，落海原因已報請檢方相驗釐清。

海巡調查，在潮境落海吳姓男子，失蹤後家屬昨在潮境公園岸際發現吳姓男子的皮夾等物品報案，第二巡防區統合指揮第一海巡隊巡防艇、空勤總隊空偵機二一中隊、第二機巡站、長潭里、八斗子、碧砂安檢所及基隆市救生就難協會等搜尋。

警方說，前晚泰山疑殺害兩子失蹤的吳姓男子，最後出現的地方在淺水灣，影像被錄下，後來即失去蹤影，疑往淡山方向離去，專案小組擴大調閱監視器尋找他下落。