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國道一號轎車撞護欄2人抛出車外 男死女送醫

2019-04-22 23:43聯合報 記者范榮達╱即時報導

國道1號車禍，小轎車自撞已經成廢鐡。記者范榮達/翻攝
國道1號車禍，小轎車自撞已經成廢鐡。記者范榮達/翻攝
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國道一號南下146.4公里處苗栗縣銅鑼鄉路段今天晚上11點左右，1輛小轎車自撞內側護欄，車子受到嚴重撞擊，車體扭曲變形，碎片散落一地，車內1男1女被抛出車外。

苗栗縣消防局據報，派人車趕到現場，男子已失去呼吸心跳，女子則意識模糊，緊急送苗栗市大千醫院急救，車禍原因由國道警方調查中。

國道1號南下苗栗縣銅鑼路段今晚發生小轎車自撞護欄車禍，車內2人被抛出，1死1送醫...
國道1號南下苗栗縣銅鑼路段今晚發生小轎車自撞護欄車禍，車內2人被抛出，1死1送醫。記者范榮達／翻攝
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國道1號南下苗栗縣銅鑼路段今晚發生小轎車自撞護欄車禍，車內2人被抛出，1死1送醫...
國道1號南下苗栗縣銅鑼路段今晚發生小轎車自撞護欄車禍，車內2人被抛出，1死1送醫。記者范榮達／翻攝
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國道苗栗縣車禍

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