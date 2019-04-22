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影／命大！騎士被撞飛空中轉體360度 僅右腿骨折

2019-04-22 21:08聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市北屯區榮德一街、崇德八路二段21日清晨9時許，發生一起轎車與機車的事故，行經該處的李姓市民今天將行車記錄器發布到臉書社團，因畫面聳動，引發網友議論，李指出該路口原有號誌燈，但昨天疑似都故障，加上行經該處的轎車與機車都沒有減速，才造成車禍，畫面中的機車騎士被撞飛在空中轉體360度後才摔落到地面，畫面怵目驚心，台中市第五警分局交通分隊表示，騎士送醫後無生命危險，僅全身挫傷與右腿骨折，詳細的案發原因，有待後續調查。

台中市第五警分局交通分隊表示，昨天上午9時許，駕駛馬自達的劉姓男子（24歲）沿北屯區崇德八路一段，由東往西直行，行經榮德一路時，與騎車的張姓男子（63歲）發生碰撞，張直接撞上劉車的車頭左前側後，撞飛空中後跌落在地面，經送醫後，張無生命危險，僅全身多處擦傷，右腿骨折，雙方都無酒精濃度。

第五警分局交通分隊表示，根據《道路交通安全規則》，行經無號誌路口時，車道數少的要禮讓車道數多的，若雙方車道數相同，則左方車要禮讓右方車輛，此起交通事故的詳細肇事責任，有待後續調查釐清。

台中市李姓網友今天在臉書《爆料公社》發文，他稱交通事故發生在北屯區榮德一路、崇德八路二段路口車禍，該路口平常號誌都是正常的，但21日案發當天上午不知道為什麼雙向都是故障的，但下班經過又正常的，車禍感覺滿嚴重的，因為早上趕著上班，肇事的白色馬三也有下來打電話，跟旁邊的路人大哥也下車，所以他就沒有下車幫忙，在此不討論是非對錯，希望大家行經無號誌路口要更小心。

台中市北屯區榮德一街、崇德八路二段昨天上午發生一起車禍，騎車的張姓男子被撞飛到空...
台中市北屯區榮德一街、崇德八路二段昨天上午發生一起車禍，騎車的張姓男子被撞飛到空中轉體360度，幸無生命危險。圖／摘自臉書爆料公社
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台中市北屯區榮德一街、崇德八路二段昨天上午發生一起車禍，騎車的張姓男子被撞飛到空...
台中市北屯區榮德一街、崇德八路二段昨天上午發生一起車禍，騎車的張姓男子被撞飛到空中轉體360度，幸無生命危險。記者陳宏睿／翻攝
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台中市北屯區榮德一街、崇德八路二段昨天上午發生一起車禍，騎車的張姓男子被撞飛到空中轉體360度，幸無生命危險。記者陳宏睿／翻攝
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台中市北屯區榮德一街、崇德八路二段昨天上午發生一起車禍，騎車的張姓男子被撞飛到空中轉體360度，幸無生命危險。圖／摘自臉書爆料公社
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台中市車禍
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