富商花1400萬買比特幣 小弟預謀劫鈔遭逮

2019-04-22 20:33 中央社 新竹市22日電



一名富商日前透過彭姓友人以新台幣1400萬元購買比特幣，。圖／Ingimage 分享 facebook

一名富商日前透過彭姓友人以新台幣1400萬元購買比特幣，因金額龐大，彭男找來4名小弟護鈔，但與賣家相約在新竹交易時，卻遭小弟預謀劫走，警方獲報後，循線追回大批鈔票。

新竹市警察局第二警分局調查，彭姓男子日前受桃園市一名富商委託購買比特幣，從桃園、台中等地找到賣家，由彭男負責帶著富商的新台幣1400萬元現金，相約在新竹某餐廳進行交易。

由於金額龐大，彭男特別找來阿杰等4名小弟協助護鈔，未料4人早已預先找來另外2名友人策劃劫鈔。

交易日當天，阿杰將裝有1400萬元鈔票的2個背包提走，彭姓男子得知後大發雷霆，共謀的3名小弟則「配合演戲」，陪同彭男到派出所報案。

警方調閱監視器畫面發現，阿杰帶著鈔票從容走出交易的餐廳，由2名同夥先後接應離開，警方傳喚2名同夥到案，經隔離偵訊後，均坦承和阿杰等人共謀劫鈔，由阿杰負責帶走鈔票，先跑路，再待風頭過後再朋分贓款。

警方調查，阿杰帶著1400萬元離開交易地點後，坐上同夥安排前來接應的計程車離開，在車上先拿出20萬元逃往台北，而1380萬元現金則在中途由另一名同夥接走，拿回桃園住處藏放。

警方前往拿走剩餘現金的同夥男子家中搜查時，在他的衣櫃發現1380萬元鈔票；被阿杰帶走的20萬元，則已花光。

共謀劫鈔的6人落網後坦承犯行，事後不斷向彭男道歉，阿杰等人說是「想錢想瘋了」才會鋌而走險設下騙局，警方訊後被依詐欺、背信、侵占和偽造文書等罪將6人移送新竹地檢署偵辦。而1380萬元則由桃園富商親自到派出所領回。