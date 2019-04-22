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標線工程車起火 濃煙直竄天空

2019-04-22 16:38聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮壽豐鄉台糖加油站前，今日有一台標線工程車突然起火，濃煙直竄天際，嚇壞不少路過民眾。花蓮縣消防局表示，今天下午2時53分接獲民眾報案，壽豐鄉有一輛貨車燃燒需要消防隊救援，確認為道路標線工程車，已於下午3時04分控制火勢，下午3時14分火勢熄滅，幸無人傷亡，詳細起火原因還要再調查。

有民眾把標線工程車火燒情形PO在臉書社團花蓮人上，提醒大家路過要小心，照片中還看到疑似工程車人員拿滅火器試圖滅火。網友看到車上有瓦斯，很擔心會爆炸；也有網友留言火勢已熄滅，人員皆平安，小心火燭。

標線工程車今突然起火，濃煙直竄天際。圖／翻攝臉書社團花蓮人
標線工程車今突然起火，濃煙直竄天際。圖／翻攝臉書社團花蓮人
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道路標線工程車不知何故燒起來。圖／翻攝臉書社團花蓮人
道路標線工程車不知何故燒起來。圖／翻攝臉書社團花蓮人
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照片中看到疑似工程車人員拿滅火器試圖滅火。圖／翻攝臉書社團花蓮人
照片中看到疑似工程車人員拿滅火器試圖滅火。圖／翻攝臉書社團花蓮人
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