標線工程車起火 濃煙直竄天空

2019-04-22 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮壽豐鄉台糖加油站前，今日有一台標線工程車突然起火，濃煙直竄天際，嚇壞不少路過民眾。花蓮縣消防局表示，今天下午2時53分接獲民眾報案，壽豐鄉有一輛貨車燃燒需要消防隊救援，確認為道路標線工程車，已於下午3時04分控制火勢，下午3時14分火勢熄滅，幸無人傷亡，詳細起火原因還要再調查。