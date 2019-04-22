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烤鴨店起火竄濃煙 民眾圍觀影響救災警籲勿看熱鬧

2019-04-22 14:21聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市善化區中山路312號八方緣烤鴨店下午發生火警，因火勢猛烈濃煙直衝雲霄，引來大批民眾圍觀，善化分局員警前往周遭路口封路，呼籲民眾不要看熱鬧。

員警表示，消防隊正在滅火，目前火勢尚未控制，還在戶外噴水，無法進入失火現場，員警在周邊交管，維持秩序。

台南烤鴨店起火竄濃煙民眾圍觀，員警管制出入。圖/員警提供
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台南烤鴨店起火竄濃煙民眾圍觀，員警管制出入。圖/員警提供
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烤鴨
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