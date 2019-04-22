「護竹神犬」來了！竹市消防特搜隊將添3名搜救犬

2019-04-22 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



桃園機場檢疫犬防範非洲豬瘟，成全台防疫工作的一線守護者，新竹市消防局為提昇救援能量，自去年派出3位特種搜救隊員前往內政部消防署訓練中心，與搜救犬一對一進行為期2年的培訓， 3隻「護竹神犬」將成消防局生力軍，牠們可克服雜音勘擾，精準搜索受困者，提升特搜隊戰力，其中2隻通過初試的搜救犬將於本周四於「民安5號演習」中搶先露面，展現守護城市的專業英姿。

竹市消防局長李世恭表示，目前新竹市特搜隊成員編制42人，並配置特種搜救車載運各式破壞及搜救器材，包含最新式的AZ（Arizona Vortex）救援腳架，以及雷達式生命探測器，分別在105年「台南0206震災」及107年「花蓮0206震災」現場協助搜索及救援作業；3隻搜救犬明年6月完成培訓後，將成消防局生力軍。

根據特搜隊執行地震災害搜救工作的經驗，「環境干擾」因子難以完全排除，配置搜救犬有其必要；李世恭表示，目前局裡培訓的3隻搜救犬已經有2隻在今年3月通過IRO-V初級考試，在未來的培訓期間，3位領犬員將持續帶領3隻搜救犬參與各項高階認證測驗，未來竹市特搜隊將成為有配置搜救犬的特搜隊之一。

受訓的領犬員黃國峰表示，領犬員在搜救工作上佔有舉足輕重的地位，卻少有人具備這項技能，培訓過程可說是24小時與搜救犬「黏在一起」，從早上6點起床煮食早餐、上午及下午的分段訓練，到晚上的整理環境，常要到晚上10點以後才能休息，還得隨時注意牠們的健康與情緒，必要時前往醫院就診，親身經歷後才了解，培訓搜救犬非常不容易，期待明年結訓後，能帶著自己一手訓練的搜救犬回到竹市。

領犬員溫智欽也說，原本以為自己有養狗的經驗，培訓應可輕易上手，沒想到搜救犬相較於其他犬隻有更高的靈敏度與不服從性，有時候餵食或操練較高難度科目時，還會被牠們咬傷，他笑說，培訓搜救犬短短幾週受的傷，比在分隊執行勤務工作所受的傷還多。

曾參與107年「0206花蓮震災」搜救任務的簡綱禾表示，培訓首重細心觀察，注意犬隻的動作、狀態，並得到牠們的信任，如盛夏時帶著搜救犬在戶外模擬建築物倒塌場及野地訓練，看到搜救犬沒精神或行動變慢，就要注意狗狗的身體狀況，要適時幫牠們補充水分與休息。