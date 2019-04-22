影／撞倒機車牽起來沒事？遇到疼車車主就吃一張罰單

2019-04-22 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市李姓男子上月底到東區和平街辦事，將機車停放在停車格內，未料辦完事情後，發現原本直立的機車變成斜停，安全帽也有掉落到地上沾滿汙水等髒漬，雖然機車沒有明顯受損，但他懷疑機車遭撞，因此通報警方到場，警方獲報後調閱附近店家監視器，發現李的機車真的是被一名欲停車的萬姓男子撞到，警方通知萬到案後，萬辯稱，「車倒了就牽起來」，且機車沒有明顯受損，所以他就離開，不知會因此吃上罰單，大嘆倒楣，全案今函請台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第三警分局交通分隊表示，上月25日接獲李姓機車騎士（47歲）報案，稱他的愛車停放東區和平街上的停車格內，下車辦完事情返回時，發現愛車從原本直立停放變成斜停，原來掛在機車上的安全帽，掉落馬路上變得又髒又濕，雖然愛車沒有明顯的撞擊痕跡，但他懷疑機車遭撞，便向警方報案。

警方調閱監視器後，發現萬姓男子（52歲）在停車時，不慎撞到李機車，隨後萬將李機車牽起後，離開現場。萬到案時辯稱，他確實有撞倒李機車，但因李車沒有損傷，自己也沒有看到車主，才會離開現場。