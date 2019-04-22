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18歲男子違規騎車上高速公路 撞大貨車身亡

2019-04-22 11:28聯合報 記者范榮達╱即時報導

一名18歲李姓男子今天上午9點40分騎機車，違規騎上國道3號北上119.1公里，苗栗縣竹南交流道附近路段，追撞加速坡道的大貨車，李姓男子胸部丶四肢擦挫傷，送苗栗縣頭份為恭醫院急救，延到上午10點36分傷重不治，案由國道警方調查處理。

18歲男子違規騎車上國道3號竹南交流道附近，撞大貨車送醫傷重不治。記者范榮達／翻...
18歲男子違規騎車上國道3號竹南交流道附近，撞大貨車送醫傷重不治。記者范榮達／翻攝
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