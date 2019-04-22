馬安琪洗盡鉛華大愛當寄養母 婚後不生育顧丈夫前妻2子

2019-04-22 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



溫馨五月天即將來臨，新北市長侯友宜今天提早探視中和區模範母親馬安琪，她丈夫林松男和前妻生的2個孩子代父向她求婚促成姻緣，緍後為求公平，終生未生育子女，從歌壇退休後洗盡鉛華，擔任家扶寄養家庭，給更多孩子母親的愛，今年獲選今年模範母親，各方都認為是實至名歸。

新北市長侯友宜到林家送上電鍋向馬安琪致意，感謝她為寄養童打造遮風避雨的家。馬安琪非常高興，她表示自己雖曾是明星，但現在最主要的工作就是洗衣、燒飯帶孩子，電鍋剛好合用。

侯友宜盛讚馬安琪「非常了不起、偉大」，她不只照顧自家2個孩子，還讓不同原生家庭孩子找到人生價值，不只對新北來說很偉大，在全台灣來說也非常偉大，「她是另類最偉大的媽媽」。

馬安琪雖已68歲，但初中畢業時因補貼家計曾擔任歌手、出過8張唱片，早年在歌壇具有相當知名度。和林松男相識時，林已育有2子，2名年幼的兒子非常喜歡她，還替父親求婚促成姻緣。

林松男靦腆笑著說，他本來只是馬安琪的歌迷，2個孩子知道他喜歡馬到骨子裡，竟然利用機會向她說「妳能當我們的媽媽嗎？」想不到2個孩子的童言童語竟然打動了馬安琪的心，從此抱得美人歸，相伴到老。

婚後全家人相處融洽，馬安琪擔心生育子女後會對2個孩子不公平，婚後竟選擇不生育子女。馬安琪還因妹妹介紹加入家扶寄養家庭，參與保母培訓取得丙級證照。

20年來她照顧超過30名寄養兒少，一半以上有身心障礙，其中包括照顧起來非常辛苦的無肛症、腦麻孩子，但她無論在生活陪伴、課業指導都視如己出，讓這些孩子感受家庭溫暖。今年春節還有一對姊妹帶著孩子從南投北上向她拜年。

在孩子轉換到其他機構安置後，馬安琪也不定期前往關心，讓無法回到原生家庭的孩子依然覺得被愛，感受有人在乎他們。