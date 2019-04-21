民宅火警傳是充電器引燃？ 消防局：還待釐清

2019-04-21 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化市平安街一棟透天厝今晚9點多發生火警，消防隊出動搶救，約一個小時撲滅火勢，無人員傷亡，不過因從3樓竄出熊熊大火看起來相當驚人，網路上甚至還傳出是電池或手機充電爆炸引起，不過彰化消防局表示，起火原因還需調查才能釐清。

消防局今晚9點16分接獲通報平安街民宅發生火災，即出動彰化、東區分隊、秀水分隊搶救，幸屋內人員即時逃出，在10點14分火勢已撲滅，未有人員傷亡。