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民宅火警傳是充電器引燃？ 消防局：還待釐清

2019-04-21 23:32聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化市平安街一棟透天厝今晚9點多發生火警，消防隊出動搶救，約一個小時撲滅火勢，無人員傷亡，不過因從3樓竄出熊熊大火看起來相當驚人，網路上甚至還傳出是電池或手機充電爆炸引起，不過彰化消防局表示，起火原因還需調查才能釐清。

消防局今晚9點16分接獲通報平安街民宅發生火災，即出動彰化、東區分隊、秀水分隊搶救，幸屋內人員即時逃出，在10點14分火勢已撲滅，未有人員傷亡。

不過臉書「彰化人大小事」有人傳出火警似乎是電池或手機充電爆炸而引起，消防局表示，必須火調人員調查後才能釐清起火原因。

彰化市平安街一棟透天厝今晚9點多發生火警，消防隊出動搶救，約一個小時撲滅火勢，無...
彰化市平安街一棟透天厝今晚9點多發生火警，消防隊出動搶救，約一個小時撲滅火勢，無人員傷亡，不過因從3樓竄出熊熊大火看起來相當驚人，網路上甚至還傳出是有人手機充電或電池爆炸引起，不過彰化消防局表示，起火原因還需調查才能釐清。圖／消防局提供
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