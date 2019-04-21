台南詐騙案 假網拍最多

2019-04-21 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南報導



陳姓男子到超適要購買2萬5千元遊戲點數，員警到場了解遭到「假援交真詐財」詐騙，及時勸阻。 記者黃宣翰／翻攝 分享 facebook 台南市去年詐騙案件以假網路拍賣568件最多，其次是解除分期付款392件，第3是假冒名義338件。市刑大昨天說，詐騙集團利用LINE或臉書等軟體，以假借網路拍賣，或購物分期付款錯誤要解除，假冒投資名義或親友急難需錢周轉等，引誘民眾走入陷阱，使被害人匯出鉅額金錢。

警方分析說， 「假網拍」詐騙案件利用民眾由網路購物已成趨勢，從最初的「加LINE私下交易享優惠」，吸引民眾選擇私下交易購買到更低價商品，但民眾匯款後詐騙集團已讀不回或封鎖；「臉書一頁式廣告詐騙」在廣告中以限時搶購、貨到付款、鑑賞期不滿意包退等字眼，吸引消費者，實際到貨卻是假貨或瑕疵品。

台南市佳里區蔡姓男子，在網路銀行外匯交易平台投資7萬5000元美金後，接獲自稱平台人員告知蔡投資獲利美金91萬元，如要領回須先繳9萬元美金稅金。蔡前往銀行欲匯款時，侯姓行員警覺為詐騙案件，通報警方；員警到場了解詐騙歹徒是以「身分遭盜用並涉及洗錢案」，要求張將名下財產匯至指定帳戶，經極力勸阻張保住240萬元積蓄。

市刑大還提醒民眾，詐騙集團常以網路交友戀愛的手法，不僅騙取被害人感情，更騙取被害人辛苦錢，「假交友」詐騙大多透過社群網站臉書平台，假冒外國人搭訕被害人，日夜寒暄關懷拉近關係，再藉口急需用錢、繳納遺產稅或投資等理由騙取國人匯款。