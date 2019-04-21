親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰山雙童命案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

敬老院房間起火緊急疏散56人 幸用滅火器自行滅火

2019-04-21 21:41聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

北市北投區浩然敬老院今晚8時許驚傳火警，5樓病房起火燃燒，院方緊急疏散56人，北市消防局派出人車馳援，抵達現場後，敬老院人員已自行用滅火器撲滅，幸好無人員傷亡。

北市消防局今晚8點50分獲報，位在知行路的浩然敬老院，5樓一間病房起火，房間呼叫鈴電線短路，院方發現火勢後立即報案，並疏散院內41男、15女，共計56人。

消防局指出，消防員人抵達現場時，院方已用滅火器自撲，無人員傷亡，初步研判起火原因為電器因素釀成火警，詳細原因尚待火調科調查釐清。

浩然敬老院養護房。圖／翻攝浩然敬老院網站
浩然敬老院養護房。圖／翻攝浩然敬老院網站
分享

北市消防員
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

7旬老婦駐留超商多時 暖警徒步陪同找回家路

2019-04-21 22:09

國道3號驚悚意外 男子從10公尺高陸橋墜落摔死

2019-04-21 20:15

影／貨車司機疑闖紅燈撞3機車 女機車乘客彈飛腳骨折

2019-04-21 19:49

北市馬路驚見破洞 計程車輪胎陷進窟窿

2019-04-21 18:44

老翁深夜問路要買麵包 機智警助他平安返家

2019-04-21 18:17

男開車衝撞中捷文心中清站護欄 肝臟破裂送醫

2019-04-21 18:16

資源回收廠大火 彰化線西鄉工業區黑煙密布

2019-04-21 17:18

連環擦撞路旁10多輛機車 駕駛人棄車肇逃

2019-04-21 17:12

婦人掉2毒針頭竟判無罪 背後故事很心酸

2019-04-21 17:05

錢包失而復得 警員意外促成另類國民外交

2019-04-21 16:29

高雄九如死亡車禍 19歲男子遭聯結車輾死

2019-04-21 15:25

有看不完的比基尼？「一句話惹怒海巡人」令人噴飯

2019-04-21 14:46

影／屋內財物屢遭竊他假裝外出智擒 發現室友就是賊

2019-04-21 13:06

蘆洲長榮路商圈火警 消防隊救出受困5人送醫

2019-04-21 12:54

影／娃娃機「當日夾十送」被偷 嫌：以為10元就可拿

2019-04-21 12:47

假借防災宣導 到宅送中獎品騙換瓦斯遮斷閥收費3900元

2019-04-21 10:48

小孩撞破頭鮮血直流 警車應否開道送醫？引網友熱議

2019-04-21 10:05

「假援交真詐財！」年輕小伙子想嘿咻買點數險被騙

2019-04-21 09:46

警察制服換新裝 他拍下復刻版卡其警制服

2019-04-21 07:58

兒忽病死家中 老母無人顧也病死

2019-04-21 00:40

追撞車禍撞翻豬血 嚇壞路人

2019-04-21 00:21

男疑酒後掉落魚池 無生命跡象送醫搶救中

2019-04-20 23:06

老翁捕魚卻倒臥水中 員警現場CPR 送醫救回一命

2019-04-20 22:21

影／老翁青光眼跌落月台 即時發現差3分鐘列車進站

2019-04-20 19:58

好恐怖！橋上3車追撞 休旅車上竟灑滿血

2019-04-20 19:54

粗魯翻身、呼巴掌…北市托嬰中心傳虐嬰 網友怒「太誇張」

2019-04-20 19:38

這款前女友！揪現任男友偷前任錢和名表 還把車開走

2019-04-20 18:44

電動自行車管理問題多 竊賊視為俎上肉

2019-04-20 18:19

影／「台灣政府」升旗被警阻 嗆聲對分局長「鞭刑」

2019-04-20 17:27

影／轎車和小貨車相撞 嘉義台三線車禍5人受困

2019-04-20 17:08

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

開本田經典台74自撞 八年級生右手噴飛命殞車內

2019-04-21 09:55

女乘客對台鐵列車長飆粗口 越南同鄉道歉「很丟臉」

2019-04-21 10:41

高雄九如死亡車禍 19歲男子遭聯結車輾死

2019-04-21 15:25

警消欲救輕生男子 破門竟見2兒童死亡

2019-04-21 20:24

警察制服換新裝 他拍下復刻版卡其警制服

2019-04-21 07:58

注意！台南市1至3月十大「吸金」測速照相 一次告訴你

2019-04-21 09:41

有看不完的比基尼？「一句話惹怒海巡人」令人噴飯

2019-04-21 14:46

小孩撞破頭鮮血直流 警車應否開道送醫？引網友熱議

2019-04-21 10:05

越女被驗票態度差囂張嗆車長 台鐵局長回應了

2019-04-21 10:52

車廠老闆也遭騙 二手車里程與碼表竟差27萬

2019-04-21 12:41

蘆洲長榮路商圈火警 消防隊救出受困5人送醫

2019-04-21 12:54

進香團公然聚賭還打卡 警蒐證偵辦

2019-04-21 17:24

影／泰山7歲男童10歲女童雙亡 警籲父親快出面說明

2019-04-21 21:54

資源回收廠大火 彰化線西鄉工業區黑煙密布

2019-04-21 17:18

國道3號驚悚意外 男子從10公尺高陸橋墜落摔死

2019-04-21 20:15

新北泰山2童死因 疑遭人下藥再勒斃

2019-04-21 21:52

院檢互槓／低級失誤…院檢爆發押人大戰

2019-04-21 00:10

婦人掉2毒針頭竟判無罪 背後故事很心酸

2019-04-21 17:05

拒檢落跑竟對警車開槍 他摔地竟還狂拉滑套

2019-04-21 15:42

影／貨車司機疑闖紅燈撞3機車 女機車乘客彈飛腳骨折

2019-04-21 19:49

影／娃娃機「當日夾十送」被偷 嫌：以為10元就可拿

2019-04-21 12:47

院檢互槓／法界：這是人的疏失 並非制度

2019-04-21 00:17

泰山雙童命案 校長：孩子優秀乖巧近日無異狀

2019-04-21 21:58

「你比較醉 我來開車」 保時捷撞分隔島翻車

2019-04-21 00:20

偷個百元水龍頭...法官判關7個月

2019-04-21 09:49

動動手指賺近7000！ 男詐騙2快遞員被起訴

2019-04-21 01:30

「移送書寫4小時還寫不好」 警怨新刑事案件系統超難用

2019-04-21 12:18

影／兩童陳屍父親失聯 家屬：夫妻可能復合不明白為何殺子

2019-04-21 22:32

小貨車駕駛一邊煞車一邊講手機 撞上機車 判賠90多萬元

2019-04-20 23:07

不滿護理師要他小聲點 他留名片「下班單挑」吃官司

2019-04-21 10:18

「假援交真詐財！」年輕小伙子想嘿咻買點數險被騙

2019-04-21 09:46

影／酒駕男1晚擦撞3車 肇逃竟跑到超商狂灌水

2019-04-21 13:00

泰山2童亡父母失聯 校方：姐弟周五正常上下學

2019-04-21 22:08

影／台北捷運蘆洲站外連開3槍 被捕自稱被放鴿子洩憤

2019-04-21 19:58

影／屋內財物屢遭竊他假裝外出智擒 發現室友就是賊

2019-04-21 13:06

酒駕累犯百百款 有人房屋被拍 有人存款百萬也不繳錢

2019-04-21 09:58

影／麻將協會死灰復燃又聚賭 警查扣「樂捐箱」抽頭金

2019-04-21 13:44

兒忽病死家中 老母無人顧也病死

2019-04-21 00:40

進香團男子攀越陸橋鐵網 墜落國道身亡

2019-04-21 19:44

北市馬路驚見破洞 計程車輪胎陷進窟窿

2019-04-21 18:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top