敬老院房間起火緊急疏散56人 幸用滅火器自行滅火

2019-04-21 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市北投區浩然敬老院今晚8時許驚傳火警，5樓病房起火燃燒，院方緊急疏散56人，北市消防局派出人車馳援，抵達現場後，敬老院人員已自行用滅火器撲滅，幸好無人員傷亡。

北市消防局今晚8點50分獲報，位在知行路的浩然敬老院，5樓一間病房起火，房間呼叫鈴電線短路，院方發現火勢後立即報案，並疏散院內41男、15女，共計56人。