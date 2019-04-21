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「時代的眼淚...」 嘉義市30年的老橋開拆眾人不捨

進香團男子攀越陸橋鐵網 墜落國道身亡

2019-04-21 19:44中央社 苗栗縣21日電

男子隨友人參加進香團行程，卻突然攀越高速公路陸橋鐵網一躍而下。 示意圖／Ingi...
男子隨友人參加進香團行程，卻突然攀越高速公路陸橋鐵網一躍而下。 示意圖／Ingimage
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男子隨友人參加進香團行程，傍晚在苗栗縣後龍一間宮廟參拜後，突然攀越連接高速公路兩側的陸橋鐵網一躍而下，墜落在國道3號北上大山路段，腦漿外溢，當場死亡。

這起事故發生在傍晚5時許，國道3號北上125公里大山路段，傳出有男子掉落車道，警消獲報趕往現場，發現44歲林姓男子躺在車道上，頭部流出大量鮮血，腦漿外溢，已無生命跡象，緊急送往頭份市為恭醫院搶救仍不治。

事發當時，因週末假日北返車潮陸續湧現，車流量不小，有用路人發現有人墜落車道，嚇得趕緊報警。

警方調查，林男參加新北市三重區某宮廟進香團行程，下午最後一站抵達後龍鎮一處宮廟參拜，結束後即將北返，但林男突然走向一旁連接高速公路兩側的陸橋，並爬上護欄鐵網，就在其他成員驚見欲上前阻止時，林男隨即縱身躍下，墜落在下方國道3號北上車道上。

目擊的石姓男子說，當時看見林男踩上高架橋水泥護欄，「一下子就爬上去翻越鐵網跳下，正想衝過去要抓住他，根本來不及」。

同行的進香團成員指出，男子疑患有思覺失調症，有在服用藥物，此次應朋友邀約出來進香順便散心，「本來以為已經最後一站，圓滿要回家了，卻發生這種不幸意外」令人惋惜。

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國道高速公路
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