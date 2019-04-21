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錢包失而復得 警員意外促成另類國民外交

2019-04-21 16:29聯合報 記者邱奕能╱即時報導

在高雄從事看護工作的菲律賓籍女子Celine，因聘滿即將回國，正打算買伴手禮回到家鄉給親友時，卻不慎遺失錢包還有身分證及護照，她慌張的趕往派出所求助，恰好被2名南下旅遊的觀光客拾得，她再三感激對方，並說在高雄工作的一年成為「高雄通」，願當2人的導遊。

菲籍女子Celine（38歲）前天晚間8時許慌張的跑到新興警分局前金派出所向警方求助，無奈卻因語言隔閡只能勉強與警方比手畫腳溝通，員警蘇家儀見她十分著急的樣子，便主動上前安撫並以英文與Celine對談。

經警員耐心詢問後，得知Celine目前在前金區七賢二路的一家養護中心擔任看護，近期正值約聘期滿準備回到菲律賓，所以打算買些伴手禮回去和親友一起分享，卻在外出購物時不慎將錢包遺失了，由於裡頭有菲律賓的身分證及護照，弄丟了還需要再耗費時間申請，可能會因此耽誤到返國的期程。

警方得知後立即通報線上警網加強協尋，正當Celine不知如何是好時，正好有2名觀光客撿到錢包送到派出所，經警方核對後剛好就是Celine弄丟的錢包，裡頭的證件及現金都完好如缺。

據了解，拾得人林姓女子正好與友人南下參加活動，打算今晚在市區觀結束後再行北上，在員警翻譯下，Celine表示自己在高雄擔任看護的這一年已成為「高雄通」，對於愛河及六合夜市就像是在走自家廚房般熟悉，表示待會可以帶著2人至市區觀光，逛逛在地人才知道的私房景點。

在高雄從事看護工作的菲律賓籍女子Celine，因聘滿即將回國，正打算買伴手禮回到...
在高雄從事看護工作的菲律賓籍女子Celine，因聘滿即將回國，正打算買伴手禮回到家鄉給親友時，卻不慎遺失錢包還有身分證及護照，她慌張的趕往派出所求助，恰好被2名南下旅遊的觀光客拾得。記者邱奕能／翻攝
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菲律賓看護護照
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