錢包失而復得 警員意外促成另類國民外交

2019-04-21 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



在高雄從事看護工作的菲律賓籍女子Celine，因聘滿即將回國，正打算買伴手禮回到家鄉給親友時，卻不慎遺失錢包還有身分證及護照，她慌張的趕往派出所求助，恰好被2名南下旅遊的觀光客拾得，她再三感激對方，並說在高雄工作的一年成為「高雄通」，願當2人的導遊。

菲籍女子Celine（38歲）前天晚間8時許慌張的跑到新興警分局前金派出所向警方求助，無奈卻因語言隔閡只能勉強與警方比手畫腳溝通，員警蘇家儀見她十分著急的樣子，便主動上前安撫並以英文與Celine對談。

經警員耐心詢問後，得知Celine目前在前金區七賢二路的一家養護中心擔任看護，近期正值約聘期滿準備回到菲律賓，所以打算買些伴手禮回去和親友一起分享，卻在外出購物時不慎將錢包遺失了，由於裡頭有菲律賓的身分證及護照，弄丟了還需要再耗費時間申請，可能會因此耽誤到返國的期程。

警方得知後立即通報線上警網加強協尋，正當Celine不知如何是好時，正好有2名觀光客撿到錢包送到派出所，經警方核對後剛好就是Celine弄丟的錢包，裡頭的證件及現金都完好如缺。