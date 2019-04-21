影／娃娃機「當日夾十送」被偷 嫌：以為10元就可拿

2019-04-21 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



高雄黃姓男子在新崛江商圈承租夾娃娃機機台，為吸引顧客，他推出「當日夾十送」，意思是當日夾十個娃娃機內的商品，就將娃娃直接送顧客，不過黃前往機台檢查時，發現娃娃不翼而飛後。警方循線找到嫌犯蔡姓男子，蔡辯稱「以為只要花10元」，蔡訊後依竊盜罪被送辦。

新興警分局五福二路派出所員警日前接獲報案，黃姓男子（21歲）向警方表示，因夾娃娃機市場競爭激烈，所以各台主都會想方設法來吸引顧客。他將娃娃用塑膠袋裝著，並在塑膠袋上寫上「當日夾十送」，意思是當日夾十個娃娃機內商品，就直接送給顧客。並在娃娃機台玻璃上寫「拿娃娃請加Line」等字樣。

但黃男日前去檢查時，卻發現娃娃被拿走，他的LINE也沒有接到任何通知，調閱店內監視器發現一名男子玩了1次娃娃機台後，就直接將黏在娃娃機台玻璃上的娃娃拿走。

警方獲報後立即調閱路口監視器，並以車追人前天循線通知蔡姓男子（38歲）到案說明，蔡男到派出所後表示自己並非故意偷取，是因為自己看到娃娃上寫「當日夾十送」，以為是只要花新台幣十元玩娃娃機，就能將娃娃拿走。