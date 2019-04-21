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假借防災宣導 到宅送中獎品騙換瓦斯遮斷閥收費3900元

2019-04-21 10:48聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣西螺、崙背等鄉鎮，近來有不明男女假借向民眾宣導地震防災，隨後通知受害者中獎，並將中獎小禮品送到宅，再協助更換瓦斯遮斷閥收費3900元；雲林縣消防局也向全縣20鄉鎮市公所澄清並無此防災宣導，也請公所協助加強宣導，避免民眾受騙上當。

縣議員李明哲近幾日接獲崙背鄉居民陳情，陳情民眾指出有一輛廂型車載6名男女，到各廟宇贈送摸彩券並宣傳地震防災，隨後告知中獎要送肥皂、菜瓜布等禮品到家，到受害者家中並佯裝協助換瓦斯安全閥，換完才強制說要收費3900元。

一名西螺鎮民也提到，該集團在上周也有到西螺鎮幾個村里，一路廣播宣導還挨家挨戶發送摸彩劵；李明哲也向縣府民政處、消防局等單位了解最近是否有宣導消防，但都無此事。

崙背鄉豐榮派出所長林學松指出，已接獲該受騙民眾報案，案發後立即指派人偵辦，目前已掌握事證偵辦中；雲縣消防局也發文各公所通知並無委託民間機構團體或人員進行防火宣導或更換瓦斯遮斷閥。

消防局也呼籲民眾，若辦理防火防災宣導活動，會有警義消人員親自宣導，且不得販售任何商品或消防器材，近期有不肖業者假借宣導販售瓦斯遮斷閥，提醒民眾避免上當受騙。

雲林縣西螺、崙背等鄉鎮，近來傳出有不肖人士假借防災宣導，到宅送獎品再換瓦斯遮斷閥...
雲林縣西螺、崙背等鄉鎮，近來傳出有不肖人士假借防災宣導，到宅送獎品再換瓦斯遮斷閥收取昂貴費用。圖／縣議員李明哲提供
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李明哲地震彩券
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