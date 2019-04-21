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小孩撞破頭鮮血直流 警車應否開道送醫？引網友熱議

2019-04-21 10:05聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市楊梅區一名家長昨天下午帶著撞破額頭、滿臉是血的幼童，到楊梅警分局楊梅派出所求助，希望警車協助開道送醫急救。得到的警方回應竟是「幫忙叫救護車」，只好自行開車帶著孩童就醫，PO文臉書表示，「對警方的冷漠很心寒」。

對此，楊梅警派出所副所長曾偉修貼文回覆，事發當時本所2網巡邏警車，正在轄區處理其他案件，考量呼叫返所再協助開道，可能延誤傷者就醫，建議通知救護車送醫，讓傷者家屬產生誤解，深感遺憾。能體諒家屬當下的憤怒與無奈，希望未來能持續證明同仁服務的熱忱，祝受傷的孩童早日康復。

署名「身為一個父親的憤怒」網友昨在臉書貼文，孩子在下午約4時50分左右，在家門口跌倒撞傷頭部，滿頭是血。暫時先按住傷口，因為時間點是車流量較大的時段，剛好警局就在家裡下方，所以趕緊開車載著孩子到警局，請求員警協助開道協助送醫。　　　　　　　　　　　

得到回覆卻令人傻眼！進到分駐所一名男警正在接電話，一名女警聽完敘述不知所措，另一名穿著便服的男性說，警車不是這樣用的；女警也回覆「幫忙叫救護車，沒辦法開道」。

貼文網友表示，如果能等救護車，我們自己就會打電話了！就是孩子一直在流血，否則根本不會麻煩你們警察大人！所以我們只能一路閃閃光燈按喇叭，請求其他用路人讓道，讓我們送孩子到醫院。

經常看到那裡的警察，協助民眾開道就醫，看了真的很感動，可是真實情況發生在自己身上，得到卻是一個冷漠沒辦法的對待，真的很寒心。或許以後有事還是只能靠自己，他只是一個心急又憤怒無奈的父親。

這則向警求助開導被婉拒貼文，被網友轉分享到爆料公社討論。有網友留言，「有要幫忙叫救護車了，還說員警冷漠？孩子受傷了家長心急如焚是一定，怪罪警察不開道怎麼不先怪自已？孩子怎麼受傷的？」

「說真的救護車到達時間不會很久，加上到達後可以初步先行處理，比你自己開車去醫院，然後完全沒處理還要好。另外警察的勤務不是幫忙開道... 如果幫你去開道了，剛好轄區內有突發狀況需要處理，請問是不是又要來罵警察，擅離職守！」

「你這有外傷需要處理，叫救護車就對了，警察沒辦法初步包紮治療，萬一有事是他們要負責嗎？如果大家都這樣我家樓下就是什麼方便就好了？那還需要分消防局警察局？」

「我也覺得警察沒有錯，這就是小傷！我兒子也曾經這樣子，我也沒想到叫警察開道。如果是楊梅分局那，離醫院應該不遠吧？有時間去警局不如先送去醫院！」

「知道媽媽心急，但是不要把警察的熱心當成是應該的！醫院急診也是需要分級，也不是你先到就先看，更何況是派出所的員警還有其他事要忙，員警幫你開道派出所不就沒員警了？真的遇到要報案的人怎麼辦？警察辛苦了！祝你的小孩早日康復」。

桃園市楊梅區一名家長帶著額頭撞傷幼童，到住家附近的警派出所，請求警車協助開道送醫...
桃園市楊梅區一名家長帶著額頭撞傷幼童，到住家附近的警派出所，請求警車協助開道送醫被拒，PO文怪警方冷漠引起網友熱烈討論。圖／取自爆料公社
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桃園市楊梅區一名家長帶著額頭撞傷幼童，到住家附近的警派出所，請求警車協助開道送醫...
桃園市楊梅區一名家長帶著額頭撞傷幼童，到住家附近的警派出所，請求警車協助開道送醫被拒，PO文怪警方冷漠引起網友熱烈討論。圖／取自爆料公社
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警察救護車
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