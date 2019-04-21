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警察制服換新裝 他拍下復刻版卡其警制服

2019-04-21 07:58聯合報 記者劉星君╱即時報導

警察制服換新裝，高市警局保安大隊警員孫小龍為記錄警察制服變化過程，自費訂製3套早期卡其色警察制服、翻閱警光雜誌，訪問學長們，找尋符合早期年代場景、配件，拍攝復刻版警察制服，包括以前的單車巡邏、偉士牌警車、空警隊直升機等，藉由復刻拍攝，留下警察文物歷史紀錄。

孫小龍說，從去年開始構思拍攝卡其色警察制服復刻版，他對影像有興趣，希望透過影像紀錄，傳達警察歷史文化，應有所保留與珍惜。為拍攝民國76年以前穿著卡其色警察制服的復刻版，他上網找到兩大箱早年的警光雜誌，翻閱警光雜誌相關圖像，訪問學長們，從聊天過程中，發現早年從警故事，制服穿搭、配件，裝備的使用等。

孫小龍看到警光雜誌的相關早年警制服圖像，他拍攝復刻版，為此他特別訂製3套卡其色制服，找現職警察同仁拍攝，目前已拍攝至少5組主題，包括有早年單車巡邏、紅色偉士牌等，請同事們換上卡其色制服，為了找相似年代場景，特別到屏東鄉間、黃埔眷村取景。

特別的是，孫小龍說，他在警光雜誌看到空中警察開的直升機AP012 Hughes 269C，又稱「小蜻蜓」，當時空中警察主要任務是空中交通觀測、支援治安勤務與救難，隸屬於警政署空中警察總隊，現已併入內政部空中勤務總隊。

孫小龍說，剛好在高雄私立大榮中學門口就有一台除役「小蜻蜓」直升機，成為大榮中學的教具，他邀請曾是飛官、現為鼓山分局警員許志鴻，換上卡其色制服，站在直升機旁拍攝，別具意義。

孫小龍也與台中警犬隊合作，到台中警犬隊拍攝取景，重現早年警犬隊復刻版。孫小龍說，警察制服拍攝計畫會繼續拍下去，希望將這些畫面留下來，珍惜現今警察的歷史文化，一同保存。

高市警局保安大隊警員孫小龍為重現卡其色警察制服，搜集警光雜誌，從中拍攝復刻版警察...
高市警局保安大隊警員孫小龍為重現卡其色警察制服，搜集警光雜誌，從中拍攝復刻版警察故事，也感謝警光雜誌協助。記者劉星君／攝影
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高市警局保安大隊警員孫小龍為重現卡其色警察制服，與台中警犬隊合作拍攝復刻版的警犬...
高市警局保安大隊警員孫小龍為重現卡其色警察制服，與台中警犬隊合作拍攝復刻版的警犬隊。圖／孫小龍提供
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高市警局保安大隊警員孫小龍邀請曾是飛官、現為鼓山分局警員許志鴻，換上警察卡其色制...
高市警局保安大隊警員孫小龍邀請曾是飛官、現為鼓山分局警員許志鴻，換上警察卡其色制服，站在直升機旁取景拍攝，別具意義。圖／孫小龍提供
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高市警局保大員警孫小龍拍攝系列卡其色警察制服復刻版，特別找紅色偉士牌，在黃埔眷村...
高市警局保大員警孫小龍拍攝系列卡其色警察制服復刻版，特別找紅色偉士牌，在黃埔眷村取景拍攝。圖／孫小龍提供
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高市警局保安大隊員警孫小龍也換上卡其色警察制服，與女兒合照。圖／孫小龍提供
高市警局保安大隊員警孫小龍也換上卡其色警察制服，與女兒合照。圖／孫小龍提供
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高市警局保安大隊警員孫小龍為重現卡其色警察制服，找屏東鄉間道路取景，重現早年警察...
高市警局保安大隊警員孫小龍為重現卡其色警察制服，找屏東鄉間道路取景，重現早年警察騎鐵馬巡邏。圖／孫小龍提供
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高市警局保安大隊警員孫小龍為重現卡其色警察制服，搜集警光雜誌，從中拍攝復刻版警察...
高市警局保安大隊警員孫小龍為重現卡其色警察制服，搜集警光雜誌，從中拍攝復刻版警察故事，也感謝警光雜誌協助。記者劉星君／攝影
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高市警局保安大隊警員孫小龍為重現卡其色警察制服，搜集警光雜誌，從中拍攝復刻版警察...
高市警局保安大隊警員孫小龍為重現卡其色警察制服，搜集警光雜誌，從中拍攝復刻版警察故事，也感謝警光雜誌協助。記者劉星君／攝影
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高市警局保大員警孫小龍拍攝系列卡其色警察制服復刻版，特別找紅色偉士牌，在黃埔眷村...
高市警局保大員警孫小龍拍攝系列卡其色警察制服復刻版，特別找紅色偉士牌，在黃埔眷村取景拍攝。圖／孫小龍提供
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高市警局保安大隊警員孫小龍為重現卡其色警察制服，搜集警光雜誌，從中拍攝復刻版警察...
高市警局保安大隊警員孫小龍為重現卡其色警察制服，搜集警光雜誌，從中拍攝復刻版警察故事，也感謝警光雜誌協助。記者劉星君／攝影
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警察制服雜誌
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