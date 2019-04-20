影／老翁青光眼跌落月台 即時發現差3分鐘列車進站

2019-04-20 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



臺鐵鳳山站因應鐵路地下化，去年10月14日從地面層轉移到地下層，地下化通車至今，鳳山站今年4月接連發生2起旅客不慎從月台摔落鐵軌事故。台鐵提醒，進入月台候車時，不要滑手機、不要講電話，不要超過月台黃色界線，注意周邊安全。

今天上午近10點，72歲陳姓老翁要從台鐵鳳山站搭到屏東，台鐵鳳山站長黃登瑞說，老翁有青光眼，有視覺障礙，昏暗地方看不清楚，鳳山站去年10月下旬鐵路地下化後，月台從地面轉移到地下層，老翁疑似還不適應月台光線，不慎從月台摔落到鐵軌。

黃登瑞說，當時有一班列車3分鐘後即將要進站，老翁跌落月台好在即時發現，趕緊通知列車先在正義站等候，站務人員趕緊架梯，將老翁抬起來，這起事故僅造成這班列車3分鐘誤點。

現場目擊的許姓男子說，台鐵人員發現，趕緊架梯，把老翁抬起來，過程大約1分鐘，許先生形容，「老先生嚇呆了，驚訝得說不出話來，頭部流血」；另名現場目擊旅客說，當時老翁在探頭看火車，突然軟腳掉下去。

台鐵鳳山站今年4月3日上午11點發生視障旅客黃姓男子從第一月台跌落，當時黃姓旅客身旁有家屬陪同。火車月台高度是115公分；兩起事故都是第一月台發生。