北市托嬰中心又傳虐嬰？社會局：調查結果最快下周出爐

2019-04-20 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



又傳虐嬰事件？一名家長在「爆料公社」上貼文指出，由於工作關係，她將4個月大的寶寶送往北市中山區某托嬰中心，卻遭保母暴力對待，不但粗魯地替寶寶翻身，更疑似對寶寶呼巴掌。貼文一出引起網友群情激憤，紛紛留言痛批保母行為實在太誇張，但家長沒想到會引發這麼大的迴響，目前這則貼文已遭刪除，打電話給該托嬰中心則無人接聽。

網友在臉書貼文指出「暴力對待4個月寶寶的托嬰中心，太可惡了，每個寶寶都是媽媽們的心頭肉，在家深怕孩子有任何碰撞，細心呵護，結果在托嬰中心卻是這樣被對待，最最最無助的職業婦女，為什麼沒有能夠讓我們安心托嬰的地方，我們只是想要無後顧之憂的上班賺錢，請大家轉傳分享，不要再讓其他寶寶陷入危險」。

透過畫面可見，今年3月19日上午8時許，一名寶寶仰躺在地板上，保母發現後走上前，動作十分粗魯地替寶寶翻身。另一段畫面中，保母當時在照顧另外一名嬰兒，轉過身後，竟伸手疑似朝嬰兒左臉連呼好幾掌，再次粗魯地替嬰兒翻身。

網友看到貼文後留言怒批「也太粗魯了吧」、「太誇張了，寶寶才4個月怎麼忍心這樣對待他」等；而家長的貼文目前已經刪除，實際打給托嬰中心則並無人接聽。

台北市社會局表示，他們4月16日接獲消息後，第一時間已跟家長確認小朋友的狀況，醫生說小朋友有一點腦水腫，不過家長出面時表示，醫師研判可能是外力造成也可能是自體引發，不過小朋友現階段已經是恢復健康了，社會局會持續跟家長保持聯繫，關心小朋友的健康狀況。