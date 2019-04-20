親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

陸委會證實 李凈瑜獲准4月22赴陸探視李明哲

北市托嬰中心又傳虐嬰？社會局：調查結果最快下周出爐

2019-04-20 19:38聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

又傳虐嬰事件？一名家長在「爆料公社」上貼文指出，由於工作關係，她將4個月大的寶寶送往北市中山區某托嬰中心，卻遭保母暴力對待，不但粗魯地替寶寶翻身，更疑似對寶寶呼巴掌。貼文一出引起網友群情激憤，紛紛留言痛批保母行為實在太誇張，但家長沒想到會引發這麼大的迴響，目前這則貼文已遭刪除，打電話給該托嬰中心則無人接聽。

網友在臉書貼文指出「暴力對待4個月寶寶的托嬰中心，太可惡了，每個寶寶都是媽媽們的心頭肉，在家深怕孩子有任何碰撞，細心呵護，結果在托嬰中心卻是這樣被對待，最最最無助的職業婦女，為什麼沒有能夠讓我們安心托嬰的地方，我們只是想要無後顧之憂的上班賺錢，請大家轉傳分享，不要再讓其他寶寶陷入危險」。

透過畫面可見，今年3月19日上午8時許，一名寶寶仰躺在地板上，保母發現後走上前，動作十分粗魯地替寶寶翻身。另一段畫面中，保母當時在照顧另外一名嬰兒，轉過身後，竟伸手疑似朝嬰兒左臉連呼好幾掌，再次粗魯地替嬰兒翻身。

網友看到貼文後留言怒批「也太粗魯了吧」、「太誇張了，寶寶才4個月怎麼忍心這樣對待他」等；而家長的貼文目前已經刪除，實際打給托嬰中心則並無人接聽。

台北市社會局表示，他們4月16日接獲消息後，第一時間已跟家長確認小朋友的狀況，醫生說小朋友有一點腦水腫，不過家長出面時表示，醫師研判可能是外力造成也可能是自體引發，不過小朋友現階段已經是恢復健康了，社會局會持續跟家長保持聯繫，關心小朋友的健康狀況。

社會局指出，同仁看到影片後，也確實覺得保母的托育方式太過粗魯，並不適當，已介入並調閱30天的影像紀錄回局內調查，了解保母平常的托育狀況，針對不當的托育行為，社會局將依調查結果，儘速作出妥適處理，最快下周五前裁處書會出爐。

保母粗魯地替寶寶翻身。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
保母粗魯地替寶寶翻身。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
分享
保母粗魯地替寶寶翻身。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
保母粗魯地替寶寶翻身。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
分享

托嬰保母
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

這款前女友！揪現任男友偷前任錢和名表 還把車開走

2019-04-20 18:44

影／「台灣政府」升旗被警阻 嗆聲對分局長「鞭刑」

2019-04-20 17:27

電動自行車管理問題多 竊賊視為俎上肉

2019-04-20 18:19

影／轎車和小貨車相撞 嘉義台三線車禍5人受困

2019-04-20 17:08

影／天雨路滑 機車疑急煞摔車滑行20公尺還撞車

2019-04-20 15:23

澎湖婦人狗沙仔無人島拾貝溺水 海巡馳送馬公仍不治

2019-04-20 14:47

搬媽祖牌出來：我沒做壞事 警搜到這個他臉上三條線

2019-04-20 14:38

高雄老婦命案 染毒凶嫌曾灑酒故布疑陣

2019-04-20 13:35

小黃運將不爽Uber 衝車內折傷司機右手指被送辦

2019-04-20 11:48

即刻救援！台鐵鳳山站驚傳旅客摔落月台 這個月第二起

2019-04-20 11:07

高雄左營老婦命案 逮捕涉案男子 周嫌稱「不是故意的」

2019-04-20 10:39

高雄路竹平交道車禍 1男子遭莒光號撞死

2019-04-20 10:11

影／用槍逼還高利貸 男多次帶槍上酒店被逮

2019-04-20 09:49

新北工安意外 物流貨車司機遭油壓尾門夾死

2019-04-20 09:09

行人跨越平交道 在高雄遭莒光號撞斃

2019-04-20 09:04

疑輪框勾住前車排氣管 六旬婦遭拖行10多公尺傷重不治

2019-04-19 20:39

台南員警積極搜尋失車 發現山溝受傷民眾及時搶救

2019-04-19 20:37

未接電話都是你！ 基隆警界修杰楷每天1通電話找到她

2019-04-19 20:24

打抱不平？4少年持刀棍圍毆女仲介 警循線逮人

2019-04-19 18:38

3歲女童暗夜街頭哭泣 下班警經過當「保母」助返家

2019-04-19 18:01

歐吉桑開機車滑翔翼？民眾：太危險了吧

2019-04-19 17:40

暖暖交流道南下路段車禍 駕駛失去生命跡象

2019-04-19 17:38

狂風暴雨吹倒帳篷壓傷學生 旗美高中10名學生送醫

2019-04-19 17:04

逃逸移工坐計程車遇臨檢 遭警方查獲將遣返

2019-04-19 16:55

走出會議室就被貨車撞飛 機械工廠主管傷重不治

2019-04-19 16:13

高雄市議員競選總部燒毀 黃文志與父25年競總變灰燼

2019-04-19 15:00

影／小黃運將恍神 撞傷復康巴士司機還撞斷消防栓

2019-04-19 14:32

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

妙禪在集會上旋轉跳躍獻飛吻 網酸「開演唱會？」

2019-04-20 10:19

女酒駕保時捷撞分隔島四腳朝天 差點衝進麥當勞

2019-04-20 08:54

高雄路竹平交道車禍 1男子遭莒光號撞死

2019-04-20 10:11

太魯閣落石砸穿遊覽車 韓籍女遊客受傷送醫

2019-04-20 17:00

行人跨越平交道 在高雄遭莒光號撞斃

2019-04-20 09:04

名嘴酒駕欠2萬3千罰鍰好多年 執行署到府說明就繳清

2019-04-19 21:59

獨／刑事案件新系統惹毛員警 中市警局：調查並無當機

2019-04-20 14:06

新北工安意外 物流貨車司機遭油壓尾門夾死

2019-04-20 09:09

高雄左營老婦命案 逮捕涉案男子 周嫌稱「不是故意的」

2019-04-20 10:39

花東2千人酒駕罰款逾億 他酒駕被抓14次欠款41萬元最多

2019-04-20 14:48

未接電話都是你！ 基隆警界修杰楷每天1通電話找到她

2019-04-19 20:24

皺紙條許願「想長大」下一句話藏滿洋蔥 1.5萬人淚推

2019-04-20 11:05

鄰居將自家轎車當「垃圾車」 男超崩潰：家人快得憂鬱症

2019-04-20 10:16

暗黑飲料！手搖杯喝完撕開封膜 杯底竟有「好多觸角」」

2019-04-20 11:26

表特板主禁發統神照惹惱鄉民 挨轟「一言堂」

2019-04-20 12:15

高雄老婦命案 染毒凶嫌曾灑酒故布疑陣

2019-04-20 13:35

台新金3員工涉內線 訊後交保

2019-04-20 00:52

影／用槍逼還高利貸 男多次帶槍上酒店被逮

2019-04-20 09:49

避免塞車！北市警列「路口淨空執法周」開鍘

2019-04-19 22:22

男子載女友遭攔車嗆聲 情敵竟是女友的前女友

2019-04-19 21:33

不爽性交易曾遭欺騙 男子持電擊棒乾洗還白嫖

2019-04-20 04:39

逮捕不合法還是北院法官漏看？ 高院莫名其妙遭點名

2019-04-19 19:54

即刻救援！台鐵鳳山站驚傳旅客摔落月台 這個月第二起

2019-04-20 11:07

疑輪框勾住前車排氣管 六旬婦遭拖行10多公尺傷重不治

2019-04-19 20:39

護理師成密醫打美容針 害女客人失明

2019-04-19 21:13

弟吸毒弒母 姊出庭盼別判死

2019-04-20 00:52

不滿拒酒測遭罰 施明德妻抗罰更一審敗訴

2019-04-20 15:07

高雄一男子穿越平交道 遭莒光號擦撞身亡

2019-04-20 10:03

男插隊上公車故意碰後方女襲胸1秒 代價是罰金5萬元

2019-04-20 14:41

影／「台灣政府」升旗被警阻 嗆聲對分局長「鞭刑」

2019-04-20 17:27

台南員警積極搜尋失車 發現山溝受傷民眾及時搶救

2019-04-19 20:37

買法拍屋送改造手槍、子彈？屋主開天花板夾層嚇得報案

2019-04-19 20:13

搬媽祖牌出來：我沒做壞事 警搜到這個他臉上三條線

2019-04-20 14:38

妻被毆打、恐嚇訴請離婚法院不准 法官：她先外遇

2019-04-20 11:30

一起擄人勒贖案 引發北檢與北院互槓

2019-04-20 16:50

3胎都生千金遭嫌棄 妻怒休夫：我不是工具人

2019-04-20 17:22

糗！養小三被抓包遭趕出家門 男訴離求分產遭駁回

2019-04-20 04:37

AIP數位家電惡性倒閉 負責人捲款落跑

2019-04-20 09:37

男受不了鄰居家飄惡臭 「挖牆」而入幫清理被判刑

2019-04-20 17:45

「超跑少東」陳風廷傳債務糾紛神隱 陳父100萬元交保

2019-04-20 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top