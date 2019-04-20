男子景美溪中捕魚卻倒臥水中 命危送醫

2019-04-20 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市消防局今天下午5點左右獲報，深坑區平埔街旁景美溪疑似有人溺水，消防人員趕抵現場，發現一名男子浮在水面上，連忙下水將人救起，但65歲男子已無呼吸心跳，緊急送往北市萬芳醫院急救。