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影／天雨路滑 機車疑急煞摔車滑行20公尺還撞車

2019-04-20 15:23聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市板橋區昨天發生一起嚇人的機車自摔車禍意外，29歲吳姓男子騎車行經板橋警分局前十字路口時，疑似天雨路滑急煞導致連人帶車滑倒，人車滑行約20公尺，撞上一輛準備左轉的汽車，所幸送醫急救後生命徵象穩定。至於車禍肇事原因，現由警方鑑定調查中。

板橋區民權跟文化路口，就在板橋警分局正門口前方十字路口，昨天下午4時許發生一起汽、機車車禍意外，29歲機車騎士吳姓男子騎車由文化路往華江橋方向行駛，行經文化路與民權路口時，疑似車速過快，見前方有汽車左轉，緊急煞車後，因天雨路滑，連人帶車滑倒後撞，向前滑行約20公尺，撞上停在文化路口準備左轉民權路，由65歲施姓男子所駕駛的汽車右後側。

由於當時民權路上有不少汽、機車正在停等紅燈，眾人看到機車自摔又撞車的全部過程，不少人都嚇了一大跳。吳姓機車騎士因臉部及腦部撞擊挫傷，由救護車送往亞東醫院急救，所幸生命徵象穩定。

警方初步調查，因當時天雨路滑，吳男機車疑似車速過快，見前方路口有汽車停在路中準備左轉，緊急煞車不慎自摔又向前滑行才會撞上施男所駕駛汽車，由於雙方酒測值均為零，確實肇事原因有待警方調閱監視器及行車記錄器釐清雙方肇事責任。　

新北市板橋區昨天發生一起嚇人的機車自摔車禍意外，吳姓男子騎車行經板橋警分局前十字...
新北市板橋區昨天發生一起嚇人的機車自摔車禍意外，吳姓男子騎車行經板橋警分局前十字路口時，疑似天雨路滑急煞導致連人帶車滑倒，人車滑行約20公尺，撞上一輛準備左轉的汽車。記者王長鼎／翻攝
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新北市板橋區昨天發生一起嚇人的機車自摔車禍意外，吳姓男子騎車行經板橋警分局前十字...
新北市板橋區昨天發生一起嚇人的機車自摔車禍意外，吳姓男子騎車行經板橋警分局前十字路口時，疑似天雨路滑急煞導致連人帶車滑倒，人車滑行約20公尺，撞上一輛準備左轉的汽車。記者王長鼎／翻攝
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新北市板橋區昨天發生一起嚇人的機車自摔車禍意外，吳姓男子騎車行經板橋警分局前十字...
新北市板橋區昨天發生一起嚇人的機車自摔車禍意外，吳姓男子騎車行經板橋警分局前十字路口時，疑似天雨路滑急煞導致連人帶車滑倒，人車滑行約20公尺，撞上一輛準備左轉的汽車。記者王長鼎／翻攝
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新北市板橋區昨天發生一起嚇人的機車自摔車禍意外，吳姓男子騎車行經板橋警分局前十字...
新北市板橋區昨天發生一起嚇人的機車自摔車禍意外，吳姓男子騎車行經板橋警分局前十字路口時，疑似天雨路滑急煞導致連人帶車滑倒，人車滑行約20公尺，撞上一輛準備左轉的汽車。記者王長鼎／翻攝
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車禍機車騎士
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