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女尼失足落水 男子跳水救人不成反被救

2019-04-20 14:43聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局今天上午11時左右獲報，汐止區樟樹國中後方河堤發生民眾墜河意外，消防人員趕抵現場，發現落水民眾分別為一男一女共2人，消防人員見狀出動船艇下水順利將人救起。

警方表示，落水的蔡姓女子為一名女尼姑，她說，當時想要清除河堤旁雜草，不慎失足落水，一名路過男子見狀，奮勇下水搶救不成，反而也落水待救。

警方指出，二人被消防人救起後，男子因無大礙已自行離去，蔡姓女尼疑因吞了幾口，由救護車送往北市內湖三軍總醫院檢查，均無生命危險。

新北市消防局今天上午11時左右獲報，汐止區樟樹國中後方河堤發生民眾墜河意外，消防...
新北市消防局今天上午11時左右獲報，汐止區樟樹國中後方河堤發生民眾墜河意外，消防人員趕抵現場，發現落水民眾分別為一男一女共2人，消防人員見狀出動船艇下水順利將人救起。記者王長鼎／翻攝
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新北市消防局今天上午11時左右獲報，汐止區樟樹國中後方河堤發生民眾墜河意外，消防...
新北市消防局今天上午11時左右獲報，汐止區樟樹國中後方河堤發生民眾墜河意外，消防人員趕抵現場，發現落水民眾分別為一男一女共2人，消防人員見狀出動船艇下水順利將人救起。記者王長鼎／翻攝
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