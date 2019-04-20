高雄老婦命案 染毒凶嫌曾灑酒故布疑陣

2019-04-20 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄獨居老婦命案，凶嫌周姓男子今天凌晨在台南遇警逃捕，警方追入菜田曾對空鳴槍，才順利逮捕他到案，並在他身上搜出毒品和吸食器。警方查出，周涉嫌侵入老婦住處，搜括紅包錢和首飾，以為屋內沒人住大膽開燈，才驚醒老婦而涉嫌痛下毒手，並在屋內待了1個多小時，把酒灑在老婦床上，故布疑陣。

警方表示，28歲的周姓男子住高雄市左營區，平時在台南工地打零工，凶案發生前4天，因沒工作才回到左營，分租朋友的房間；4月17日凌晨，他在左營舊部落地區尋找行竊目標，才騎自己家人的機車，停在左營大路，步行進入韋姓老婦（78歲）住處巷子，爬進老婦家的圍牆，拿石塊涉嫌敲破屋門玻璃，伸手進屋開門，侵入屋內。

周姓男子進屋後，先在1樓涉嫌搜刮櫥櫃財物，涉嫌拿走老婦一些紅包錢約5000元，再上2樓；他因打破門玻璃，屋內沒人反應，他以為是空屋，便大膽開燈，老婦同時驚醒，2人在2樓碰面，老婦驚叫一聲，他立刻以雙手緊摀老婦的口鼻，直到老婦腳軟，他便把老婦推倒床上，後來發覺老婦斷氣、脫肛，慌了手腳。

據悉，周男想盡辦法要故布凶案現場疑陣，在屋內待上1個多小時，他自1樓拿老婦的幾瓶釀酒，灑在老婦身上和床上，疑要製造老婦意外死亡，但後來收手，不敢再做下去，才拿走老婦的手環、戒指、項鍊、髮簪等首飾逃出，騎機車離去。

警方調閱相關監錄畫面，查出周涉案，4月18日發現周把機車棄置高雄市楠梓區大學25街，追查他的交往關係，才發覺他逃往台南，曾去過幾名朋友住處。