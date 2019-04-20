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韓國瑜不參選總統 學者分析關鍵：因高雄人不夠拱他

高雄老婦命案 染毒凶嫌曾灑酒故布疑陣

2019-04-20 13:35聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄獨居老婦命案，凶嫌周姓男子今天凌晨在台南遇警逃捕，警方追入菜田曾對空鳴槍，才順利逮捕他到案，並在他身上搜出毒品和吸食器。警方查出，周涉嫌侵入老婦住處，搜括紅包錢和首飾，以為屋內沒人住大膽開燈，才驚醒老婦而涉嫌痛下毒手，並在屋內待了1個多小時，把酒灑在老婦床上，故布疑陣。

警方表示，28歲的周姓男子住高雄市左營區，平時在台南工地打零工，凶案發生前4天，因沒工作才回到左營，分租朋友的房間；4月17日凌晨，他在左營舊部落地區尋找行竊目標，才騎自己家人的機車，停在左營大路，步行進入韋姓老婦（78歲）住處巷子，爬進老婦家的圍牆，拿石塊涉嫌敲破屋門玻璃，伸手進屋開門，侵入屋內。

周姓男子進屋後，先在1樓涉嫌搜刮櫥櫃財物，涉嫌拿走老婦一些紅包錢約5000元，再上2樓；他因打破門玻璃，屋內沒人反應，他以為是空屋，便大膽開燈，老婦同時驚醒，2人在2樓碰面，老婦驚叫一聲，他立刻以雙手緊摀老婦的口鼻，直到老婦腳軟，他便把老婦推倒床上，後來發覺老婦斷氣、脫肛，慌了手腳。

據悉，周男想盡辦法要故布凶案現場疑陣，在屋內待上1個多小時，他自1樓拿老婦的幾瓶釀酒，灑在老婦身上和床上，疑要製造老婦意外死亡，但後來收手，不敢再做下去，才拿走老婦的手環、戒指、項鍊、髮簪等首飾逃出，騎機車離去。

警方調閱相關監錄畫面，查出周涉案，4月18日發現周把機車棄置高雄市楠梓區大學25街，追查他的交往關係，才發覺他逃往台南，曾去過幾名朋友住處。

警方往來台南、高雄多趟追人，直到今天凌晨發覺周要去台南歸仁找朋友，追去找人，才在台南市歸仁區長榮路某超商前遇到他，他見警馬上拔腿逃跑，警方追捕他到一處菜園，多次抓到他又被他掙脫，員警和他都滿身泥濘，警方對空鳴1槍才制伏他，並在他身上搜出安非他命和吸食器，以及花剩的錢。今天依強盜殺人及毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方在台南歸仁的菜田裡，逮捕涉嫌殺害獨居老婦的周姓男子。記者林保光／翻攝
警方在台南歸仁的菜田裡，逮捕涉嫌殺害獨居老婦的周姓男子。記者林保光／翻攝
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