高鐵台中站附近停車場火警 波及逾40輛機車

2019-04-20 12:31 中央社 台中20日電



示意圖為高鐵台中站。聯合報系記者趙容萱／攝影 分享 facebook 台中市政府消防局今天表示，高鐵台中站附近一處民營停車場凌晨火警，火勢撲滅後，清點有40多輛機車全燬、半燬或輕微燒熔，起火原因調查中。

消防局表示，凌晨1時14分許據報高鐵台中站附近民營停車場火警，經出動人員及車輛前往搶救，火勢於1時28分控制，但整排停放的機車遭波及。經初步清點，造成機車11輛全燬、3輛半燬及28輛輕微燒熔。

至於起火原因，轄區警方說，將調閱周邊監視器，釐清是否有可疑車輛或人員出入，並由消防局火災調查科鑑識起火原因。