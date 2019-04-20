即刻救援！台鐵鳳山站驚傳旅客摔落月台 這個月第二起

台鐵高雄段上午不平靜。上午8點多，路竹區忠孝路鐵路平交道，男子跨越平交道時遭南下莒光號撞上，當場死亡，造成班次誤點。上午9點53分時，有旅客當場目擊，在台鐵鳳山站3號月台，老翁不慎摔落月台，現場即刻救援，台鐵人員連忙將老翁救起，老翁嚇呆，驚訝說不出話來，並趕緊通報消防局，消防人員將老翁送往長庚醫院救治；這是台鐵鳳山站4月以來發生的第2起民眾不慎摔落月台事故。

在現場目擊的許先生原本在8號車廂附近候車，看到意外發生，衝到發生事故第4車廂附近，許先生說，台鐵人員發現後，趕緊下去拉起老翁，過程大約1分鐘，許先生形容「老先生嚇呆了，驚訝得說不出話來，頭部流血」。

現場3號月台的旅客說，當時老翁在探頭看火車，突然軟腳掉下去。

由於月台時刻表顯示班次誤點40分鐘、80分鐘，台鐵高雄運務段長陳文川說，誤點班次是受到路竹區忠孝路平交道死傷事故的影響，班次誤點受到影響。

台鐵鳳山站4月3日上午11點發生視障旅客摔落月台意外事故，即時發現趕緊救起。未料今日（20日）上午近10點，又發生旅客從月台摔落意外。火車月台高度是115公分。

台鐵鳳山站長黃登瑞說，3日發生的是第一月台，今上午發生在第三月台，他在醫院了解老翁傷勢。詳細發生原因待釐清。