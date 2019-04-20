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行人跨越平交道 在高雄遭莒光號撞斃

2019-04-20 09:04聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

今天上午8時16分台鐵一輛彰化開往潮州的501次莒光號，在大湖往返路竹間東正線忠孝路平交道，撞到一名跨越路線的行人，8時25確認死亡。

台鐵表示，目前大湖往返路竹間暫以西線單線雙向行車，已通知路警及救護車前往處理。

約150名旅客由3141次區間車現場接駁，已於09時33分開車，到路竹站晚54分。

台鐵一輛莒光號，在高雄忠孝路平交道，撞斃一名跨越路線的行人。圖／台鐵局提供
台鐵一輛莒光號，在高雄忠孝路平交道，撞斃一名跨越路線的行人。圖／台鐵局提供
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台鐵一輛莒光號，在高雄忠孝路平交道，撞斃一名跨越路線的行人。圖／台鐵局提供
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台鐵一輛莒光號，在高雄忠孝路平交道，撞斃一名跨越路線的行人。圖／台鐵局提供
台鐵一輛莒光號，在高雄忠孝路平交道，撞斃一名跨越路線的行人。圖／台鐵局提供
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台鐵救護車
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