避免塞車！北市警列「路口淨空執法周」開鍘

2019-04-19 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市警局為維護行車秩序，將4月15日至19日期間列為「路口淨空執法周」，針對轄內較易發生交通事故、壅塞的路口加強取締；加強執法期間，萬華分局共取締相關交通案件達141件。

警方表示，車輛行駛若未保持路口淨空，將嚴重影響道路順暢及行車安全。正確的路口淨空觀念，是指車輛行至有號誌的路口，遇到前方交通壅塞時，應於停止線後稍待，不可「搶黃燈」駛入路口，易導致號誌轉換後，車輛仍未能通過路口，阻礙橫向車道行車順暢。

警方說，若未保持路口淨空，可依道路交通管理處罰條例第58條第3款規定，處駕駛人600元以上、1200元以下罰緩。台北市警方日前將4月15日至19日期間列為「路口淨空執法周」，要求各派出所、警備隊、交通分隊等單位，針對轄內較易發生交通事故及壅塞的路口加強取締。

加強執法期間，萬華分局警方於轄區西園路與廣州街口，西園路與西藏路口，忠孝西路與西寧南路口等3處，針對路口淨空、紅燈超越停止線、違規臨停等交通違規行為加強取締，共取締路口淨空案件63件、紅燈越線案件18間、人行道臨停及停車案件60件。