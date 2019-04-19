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避免塞車！北市警列「路口淨空執法周」開鍘

2019-04-19 22:22聯合報 記者李隆揆╱即時報導

北市警局為維護行車秩序，將4月15日至19日期間列為「路口淨空執法周」，針對轄內較易發生交通事故、壅塞的路口加強取締；加強執法期間，萬華分局共取締相關交通案件達141件。

警方表示，車輛行駛若未保持路口淨空，將嚴重影響道路順暢及行車安全。正確的路口淨空觀念，是指車輛行至有號誌的路口，遇到前方交通壅塞時，應於停止線後稍待，不可「搶黃燈」駛入路口，易導致號誌轉換後，車輛仍未能通過路口，阻礙橫向車道行車順暢。

警方說，若未保持路口淨空，可依道路交通管理處罰條例第58條第3款規定，處駕駛人600元以上、1200元以下罰緩。台北市警方日前將4月15日至19日期間列為「路口淨空執法周」，要求各派出所、警備隊、交通分隊等單位，針對轄內較易發生交通事故及壅塞的路口加強取締。

加強執法期間，萬華分局警方於轄區西園路與廣州街口，西園路與西藏路口，忠孝西路與西寧南路口等3處，針對路口淨空、紅燈超越停止線、違規臨停等交通違規行為加強取締，共取締路口淨空案件63件、紅燈越線案件18間、人行道臨停及停車案件60件。

警方呼籲，駕駛人應確實遵守行車規定，保持路口淨空，行經路口應減速慢行，才能確保交通安全，如遇行人穿越道有行人通行時，應禮讓行人優先通行，行經路口遇車流壅塞或行人通行狀況時，應發揮耐心及同理心，共同維護道路交通安全秩序與順暢。

台北市警局為維護行車秩序，將4月15日至19日期間列為「路口淨空執法周」，加強執...
台北市警局為維護行車秩序，將4月15日至19日期間列為「路口淨空執法周」，加強執法期間，萬華分局共取締相關交通案件達141件。記者李隆揆／攝影
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北市人行道西藏
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