未接電話都是你！ 基隆警界修杰楷每天1通電話找到她

2019-04-19 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



有「基隆修杰楷」之稱的帥警官吳珏旻上周難得出國度假，在泰國機場拾獲一只皮包，裡頭不僅有帳單，還有上萬元台幣現金，且循證件發現，失主是個台灣女孩，吳擔心失主著急，假期間不斷嘗試聯繫失主，卻全轉入語音信箱，直到到昨晚失主返台一開手機發現，未接來電幾乎全是同一支不明來電，回撥電話才知是暖心警官，今流浪皮包總算回到主人手上。

吳珏旻與丟失皮包的鄭姓女子並不相識，碰巧在同一天到泰國旅遊，鄭女通關之後，不小心將隨身的包包遺留在附近的櫃台上，吳路過拾獲，便拿著包包到機場服務櫃檯，請服務人員幫忙廣播尋人，但對方卻表示語言不通，無法協助。

吳官只好再繞行機場尋人，繞了1個多小時仍找不到失主，擔心耽誤行程只好作罷，只好到飯店後再依皮包電話帳單上的電話，聯繫失主，但對方電話卻關機；吳官不放棄，5天4夜旅程中，每天都打電話給鄭姓失主，每到遊樂景點也必查看，有無失主蹤跡，可惜無功而返，只好將皮包帶回台灣，繼續嘗試與對方連繫。