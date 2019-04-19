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3歲女童暗夜街頭哭泣 下班警經過當「保母」助返家

2019-04-19 18:01聯合報 記者劉星君╱即時報導

今天清晨4點半，高市前鎮警分局前鎮街派出所剛下班員警張由東在返家途中，發現3歲女童路邊哭泣，趕緊通報派出所。警方到場，女童一直哭，告訴警察叔叔「很餓」，警方暫時當起「保母」，到超商買麵包、牛奶後，將女童帶回派出所，詢問出女童家地址，將女童帶回家，女童的爸爸、爺爺還在睡覺，原來女童母親在早餐店工作，清晨出門時，女童疑似醒來，好在警方及時發現。

前鎮警分局前鎮街派出所說，今天清晨4點半，下班員警張由東返家途中，在路邊發現年約3歲女童一人在路邊哭泣，他趕緊通報所內同事，在現場安撫女童，但女童一直哭，警察叔叔試圖安撫都沒有效，最後將女童抱起，先帶回派出所。

女童一直告訴警察叔叔「很餓」，警方將女童帶回派出所後，到超商買麵包、鮮奶給女童吃，等到女童心情平穩，再慢慢詢問女童住處，但女童都不回答，警方在派出所打開電視，轉到卡通頻道讓女童邊看邊吃，女童還告訴警察叔叔「想要買玩具」。

警方告訴女童，告訴警察叔叔怎麼回家「就買玩具給妳」，女童點頭答應。接近清晨7點多，警方載著女童回到走失的地方，根據女童提供的訊息，找到女童住處。

女童的爸爸、爺爺都還在睡覺，原來女童的媽媽在早餐店上班，凌晨3點就出門上班，女童可能被媽媽吵醒，加上肚子餓，才自己開門外出，好在警方及時發現，感謝警方協助。

警方發現3歲女童獨自在路邊哭泣，將女童抱起後先帶回派出所。記者劉星君／翻攝
警方發現3歲女童獨自在路邊哭泣，將女童抱起後先帶回派出所。記者劉星君／翻攝
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警方將3歲女童平安護送回家。記者劉星君／翻攝
警方將3歲女童平安護送回家。記者劉星君／翻攝
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3歲女童待在派出所，看著卡通，邊吃著麵包，等到情緒較穩定後，警方帶女童回到一開始...
3歲女童待在派出所，看著卡通，邊吃著麵包，等到情緒較穩定後，警方帶女童回到一開始發現地點，才找到女童住家。記者劉星君／翻攝
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警察超商
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