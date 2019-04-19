3歲女童暗夜街頭哭泣 下班警經過當「保母」助返家

2019-04-19 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



今天清晨4點半，高市前鎮警分局前鎮街派出所剛下班員警張由東在返家途中，發現3歲女童路邊哭泣，趕緊通報派出所。警方到場，女童一直哭，告訴警察叔叔「很餓」，警方暫時當起「保母」，到超商買麵包、牛奶後，將女童帶回派出所，詢問出女童家地址，將女童帶回家，女童的爸爸、爺爺還在睡覺，原來女童母親在早餐店工作，清晨出門時，女童疑似醒來，好在警方及時發現。

前鎮警分局前鎮街派出所說，今天清晨4點半，下班員警張由東返家途中，在路邊發現年約3歲女童一人在路邊哭泣，他趕緊通報所內同事，在現場安撫女童，但女童一直哭，警察叔叔試圖安撫都沒有效，最後將女童抱起，先帶回派出所。

女童一直告訴警察叔叔「很餓」，警方將女童帶回派出所後，到超商買麵包、鮮奶給女童吃，等到女童心情平穩，再慢慢詢問女童住處，但女童都不回答，警方在派出所打開電視，轉到卡通頻道讓女童邊看邊吃，女童還告訴警察叔叔「想要買玩具」。

警方告訴女童，告訴警察叔叔怎麼回家「就買玩具給妳」，女童點頭答應。接近清晨7點多，警方載著女童回到走失的地方，根據女童提供的訊息，找到女童住處。