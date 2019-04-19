暖暖交流道南下路段車禍 駕駛失去生命跡象

2019-04-19 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市消防局今下午5時3分獲報，暖暖水源路接中山高速公路南下交流道車禍事故，自小客車疑似衝撞邊坡，撞擊力到猛烈導致車頭幾乎全毀，消防人員趕抵回報，車內男駕駛無呼吸脈搏，失去生命跡象，暖暖、七堵分隊目前正實施車體破壞，全力搶救受困駕駛。