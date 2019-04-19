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許志安爆遭仙人跳？小三傳花40萬設局疑點曝光

暖暖交流道南下路段車禍 駕駛失去生命跡象

2019-04-19 17:38聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市消防局今下午5時3分獲報，暖暖水源路接中山高速公路南下交流道車禍事故，自小客車疑似衝撞邊坡，撞擊力到猛烈導致車頭幾乎全毀，消防人員趕抵回報，車內男駕駛無呼吸脈搏，失去生命跡象，暖暖、七堵分隊目前正實施車體破壞，全力搶救受困駕駛。

據初步回報，車禍事故未波及其他來車，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

基隆市暖暖水源路接中山高速公路南下交流道車禍事故，自小客車疑似衝撞邊坡，車內男駕...
基隆市暖暖水源路接中山高速公路南下交流道車禍事故，自小客車疑似衝撞邊坡，車內男駕駛失去生命跡象，消防人員搶救中。圖／基隆市消防局
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基隆市暖暖水源路接中山高速公路南下交流道車禍事故，自小客車疑似衝撞邊坡，車內男駕...
基隆市暖暖水源路接中山高速公路南下交流道車禍事故，自小客車疑似衝撞邊坡，車內男駕駛失去生命跡象，消防人員搶救中。圖／基隆市消防局
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車禍基隆高速公路
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