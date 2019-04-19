高雄市議員競選總部燒毀 黃文志與父25年競總變灰燼

2019-04-19 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市議員黃文志選舉議員時的競選總部今天下午發生火警，這處競選總部是黃文志與父親前副議長黃石龍的競選總部，已有25年歷史，就在這場火警燒成灰燼。確實起火原因由消防局調查中。

黃文志設在高雄市楠梓區後勁南路與學專路口的競選總部，就在「後勁反五輕運動」被視為「環保聖地」的鳳屏宮旁，今天下午1點20分左右發生火警。由於總部空室內堆積選舉文宣，火勢一燒不可收拾，消防局據報，出動楠梓、右昌、仁武、大社、橋頭等消防分隊人車搶滅，直到下午1點38分撲滅火勢，但總部已燒得只剩鐵皮梁柱和屋頂。

這處競選總部從高雄市前副議長黃石龍在1994年，第一次以無黨籍身分參選高雄市議員，就在住處旁這路口設為競選總部，黃石龍第一次參選敗選，第二次參選仍繼續沿用這棟鐵皮屋當競選總部，讓他連任5屆議員，而且每當高雄市長或立委選舉，他這處競選總部也成為綠營參選人的服務處，直到去年黃石龍不再參選，由兒子黃文志以民進黨籍參選市議員，仍以這裡當競選總部。

今天下午火警撲滅後，據警、消調查，火警前，疑有人在競選總部門口燒金錢，加上總部內堆滿文宣、廢紙，才導致火勢一發不可收拾。

黃文志說，從選舉結束後，總部裡仍堆著不少沒發完的文宣，可能燃燒的紙錢飄進總部，才引起火警，他也正瞭解原因當中。

警方查出，火警發生前，1名邱姓男子曾出入後勁南路總部旁的巷子，不久有人見總部廁所旁有燒紙錢，趕緊撲滅火苗，可能餘火燒入競選總部組合屋鐵皮內的隔熱泡棉，直在牆內悶燒，才導致大火延燒。這名邱姓男子持有重度身心障礙手冊，警方正偵辦全案。