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影／調皮2歲童爬窗5樓墜下 鄰居遮雨棚讓他撿回一命

2019-04-19 13:46聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

男童墜樓摔落2樓遮雨棚，幸好鄰居鋪墊的假草皮適時成為救命軟墊，讓男童撿回一命。記...
男童墜樓摔落2樓遮雨棚，幸好鄰居鋪墊的假草皮適時成為救命軟墊，讓男童撿回一命。記者賴郁薇／翻攝
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砰！基隆市復興街某民宅昨下午驚傳男童墜樓意外，2歲男童一時調皮貪玩，趁母親如廁的短短幾分鐘，貿然爬上窗台，卻不小心摔出窗外，從5樓跌落至2樓遮雨棚，男童母親嚇得六神無主，緊緊抱著受傷男童，心急等待救護人員，但礙於事發地附近同時也冒火警，救護車分身乏術，無法立即派遣，暖心員警協助將男童送醫，所幸無大礙，連警察都不由得直說「命大」。

據悉，事發當時男童父母都在家，父親正補眠，母親則在洗手間，家中兩個孩子自顧自玩樂，么子調皮，搬了四個箱子疊在窗邊陽台，又貪玩爬上窗台，沒想到一個重心不穩就摔出窗外。

住在樓下的男童阿嬤聽聞巨響，與鄰居探頭察看，驚覺小孫子墜樓，摔到2樓遮雨棚，趕緊通報警消。

警方獲報率先趕抵，救護車則因突發火警耽誤，無法在第一時間即時趕達，員警察看男童意識清楚，四肢擦傷，擔心延誤救治，緊急調派巡邏車支援，將男童順利送至基隆醫院就診，經檢傷幸無大礙。

阿嬤直說「皮啊」，還好樓下鄰居遮雨棚有鋪墊假草皮軟墊，男童摔落剛好有緩衝，目前無大礙，只是受驚嚇情緒尚未回穩。

警方表示，家中若有小孩，一定要注意並加強各項安全措施，以免讓家中小孩暴露在危險之中。

男童墜樓摔落2樓遮雨棚，幸好鄰居鋪墊的假草皮適時成為救命軟墊，讓男童撿回一命。記...
男童墜樓摔落2樓遮雨棚，幸好鄰居鋪墊的假草皮適時成為救命軟墊，讓男童撿回一命。記者賴郁薇／翻攝
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男童墜樓摔落2樓遮雨棚，幸好鄰居鋪墊的假草皮適時成為救命軟墊，讓男童撿回一命。記...
男童墜樓摔落2樓遮雨棚，幸好鄰居鋪墊的假草皮適時成為救命軟墊，讓男童撿回一命。記者賴郁薇／攝影
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男童墜樓摔落2樓遮雨棚，幸好鄰居鋪墊的假草皮適時成為救命軟墊，讓男童撿回一命。記...
男童墜樓摔落2樓遮雨棚，幸好鄰居鋪墊的假草皮適時成為救命軟墊，讓男童撿回一命。記者賴郁薇／翻攝
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2歲男童趁大人不注意，調皮爬窗墜樓，員警緊急調派巡邏車支援，將男童順利送至衛福部...
2歲男童趁大人不注意，調皮爬窗墜樓，員警緊急調派巡邏車支援，將男童順利送至衛福部基隆醫院就醫，經就醫檢查後幸無大礙。圖／基隆市警察局提供
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