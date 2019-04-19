協尋失智婦迷途西門町遇警：孫欸，阿嬤巴豆夭啦

2019-04-19 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



賴員發現陳婦手上戴有防走失的愛心手環，上面寫有陳婦資料、家屬聯絡資訊，經警方致電家屬後，陳婦女兒急忙到武昌街派出所找尋母親。記者李隆揆／翻攝 分享 facebook 台北市一名失智老婦4月11日晚上8時許在西門町商圈內徘徊1個多小時，周邊店家報警處理，警方將老婦帶回派出所稍事休息，原本言語模糊不清的老婦，突然向警員賴證鈞說「孫欸，阿嬤巴豆夭阿啦！」賴員趕緊自掏腰包買便當給老婦果腹，過程中發現老婦手上戴有防走失愛心手環，上面寫有家屬聯絡方式，警方致電家屬後，老婦終於找到回家的路。

警方表示，72歲的陳婦在西門町商圈徘徊1個多小時，被周邊店家發現後報警處理，賴員到場時，陳婦言語模糊不清，無法表達自身想法，賴員遂將陳婦先帶回派出所休息。

回到派出所後，陳婦突然向賴員說「孫欸，阿嬤巴豆夭阿啦！」賴員聽到陳婦將自己誤認為孫子，感覺非常親切，並想起自己的阿嬤，便立刻自掏腰包買便當給陳婦果腹。

過程中，賴員發現陳婦手上戴有防走失的愛心手環，上面寫有陳婦資料、家屬聯絡資訊，經警方致電家屬後，陳婦女兒急忙到武昌街派出所找尋母親。陳女向警方說，當天傍晚下班回家時發現嗎親不在家，詢問鄰居、親友皆無人知道母親去向，正在到派出所報案，就接到警方來電，看見陳婦安然無恙，陳女急得直落淚。

警方提醒，民眾家中如果有失智老人，應到市政府社會局申請「愛的手鍊（失智症手鍊）」以利民眾及警方幫助走失者找到回家的路。