影／可怕！嘉義廂型車疑酒駕 逆向連撞4車釀4傷

2019-04-19 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



一輛廂型車今天上午7時許，行經嘉義縣六腳鄉崙陽村路段，逆向先衝撞3輛汽機車再撞上嘉義縣協志高職校車的右前車頭，造成2機車騎士肢體擦傷、左小腿疑似骨折，男廂型車陳姓駕駛人受傷，校車1名女學生右手疼痛，4人送醫院救治。廂型車駕駛目前住加護病房治療，由於路人有聞到他身上有酒味，是否酒駕仍待醫院檢查報告，警方還在釐清事發原因。

協志高職陳姓校車司機表示，今天上午載學生行經六腳鄉崙陽村往新港路段路口，一輛紅色廂型車從路口迎面逆向而來，撞倒停等紅燈的3輛汽機車，再撞上校車右前側，造成右側擋風玻璃碎裂，當時廂型車衝過來，就像撞保齡球一樣將機車撞倒，再撞上校車，實在太可怕了。

他說，當時坐遊覽車右側女學生受到驚嚇，手部受撞擊疼痛，現在已無大礙，校方立即派其他車輛接駁，學生已平安返校上課。