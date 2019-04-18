台南東區民宅火災 屋主和房客3人及時逃出

2019-04-18 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市東區崇善六街4樓透天民宅，今晚7點30分3樓冒出火煙，房東和2名房客及時逃生，1名女房客左手灼傷，先以水沖洗後送医治療。

今晚7點30分，台南消防局災害應變中心接獲民眾報案，東區崇善六街民宅失火，3樓冒出大火和濃煙。

消防人員迅速到場後，火勢在9分鐘內撲滅，發現起火地點在3樓陽台。民眾說，有聽到爆炸一聲，冷氣機起火。