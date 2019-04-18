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金門塔后大火警嚇壞住戶 消防局馳速搶救沒傷亡

2019-04-18 20:04聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣消防局今天表示，金湖鎮塔后往太武山路旁昨發生一起大火警，由於屋內都是資源回收物，火勢相當猛烈，且有大量濃煙及明火竄出，讓附近的民眾都嚇了一大跳，所幸消防局透過水線、泡沫水線搶救，總算將火勢控制住，詳細起火原因交由金門縣消防局火災調查科調查中。

金湖消防分隊分隊長潘妍廷表示，消防局救災救護指揮中心在昨日下午14時44分左右，接獲民眾報案，他們在5分鐘內，就馳速趕往現場，由於火警延燒面積很大，隨即由執勤員派遣轄區金湖、金沙分隊車組前往，共5車14人趕抵災害現場進行滅火搶救作業。

潘妍廷說，這場火災實在相當大，消防隊在出動途中即可於數公里外清楚看見黑煙直竄天際，可見火勢相當猛烈，到達現場後發現為一處鐵皮屋堆放資源回收物起火燃燒，搶救人員憑藉其專業知識與訓練，立即由初期指揮官小隊長陳梓和指揮同仁佈署4條水線壓制火勢，由於資源回收站內堆放大量廢紙類以及家庭廢棄物，屬於極易悶燒、易燃物質，搶救不易。

所幸「打火兄弟」後續透過水線、泡沫水線竭力搶救，加上現場警義消通力合作，火勢在燃燒不到1個小時後逐漸受到控制，現場初步評估燃燒面積約133平方公尺，詳細起火原因交由消防局火災調查科調查中。經訪查現場民眾，民眾表示，這個倉庫為平常提供給社區民眾堆放廢棄物使用的，不曉得為什麼會突然失火。

金湖鎮塔后的一處倉庫昨發生一起大火警，由於屋內都是資源回收物，火勢相當猛烈，還不...
金湖鎮塔后的一處倉庫昨發生一起大火警，由於屋內都是資源回收物，火勢相當猛烈，還不時有明火竄出。圖／金門縣消防局提供
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金湖鎮塔后往太武山路旁昨發生一起大火警，由於屋內都是資源回收物，火勢相當猛烈，打...
金湖鎮塔后往太武山路旁昨發生一起大火警，由於屋內都是資源回收物，火勢相當猛烈，打火兄弟賣力搶救。圖／金門縣消防局提供
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資源回收火災
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