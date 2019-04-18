金門塔后大火警嚇壞住戶 消防局馳速搶救沒傷亡

2019-04-18 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣消防局今天表示，金湖鎮塔后往太武山路旁昨發生一起大火警，由於屋內都是資源回收物，火勢相當猛烈，且有大量濃煙及明火竄出，讓附近的民眾都嚇了一大跳，所幸消防局透過水線、泡沫水線搶救，總算將火勢控制住，詳細起火原因交由金門縣消防局火災調查科調查中。

金湖消防分隊分隊長潘妍廷表示，消防局救災救護指揮中心在昨日下午14時44分左右，接獲民眾報案，他們在5分鐘內，就馳速趕往現場，由於火警延燒面積很大，隨即由執勤員派遣轄區金湖、金沙分隊車組前往，共5車14人趕抵災害現場進行滅火搶救作業。

潘妍廷說，這場火災實在相當大，消防隊在出動途中即可於數公里外清楚看見黑煙直竄天際，可見火勢相當猛烈，到達現場後發現為一處鐵皮屋堆放資源回收物起火燃燒，搶救人員憑藉其專業知識與訓練，立即由初期指揮官小隊長陳梓和指揮同仁佈署4條水線壓制火勢，由於資源回收站內堆放大量廢紙類以及家庭廢棄物，屬於極易悶燒、易燃物質，搶救不易。