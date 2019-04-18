怕小朋友認不出警察 穿新制服首日陪國小生上學

2019-04-18 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



全國警察今天換穿新制服，台北市南港警分局擔心孩童不習慣，上午利用上學時段，派員至轄區內各國小執行護童勤務，與學童開心合影，除了維護校園安全，希望加深民眾印象，縮短對警察換裝的適應期。