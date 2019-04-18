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警換新制服 玉井分局為舊制服找出路

2019-04-18 17:33聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

全國警察警今起正式全面換發新式制服，玉井警分局長楊青垂發起「資源重生再利用」計畫，以身作則率先捐贈自己所屬的舊制服外，也鼓勵同仁自由捐贈所屬制服，總計募得同仁捐贈100多套尚未穿用大的舊式制服及褲子，將提供給有需要的義警、民防人員使用，獲得義警、民防人員感動及讚賞。

玉井警分局長楊青垂表示，念及義警、民防平時協勤的辛勞，在計畫催生時，分局許多員警都踴躍響應捐贈，目前已有多位義警、民防前往分局套量，肯定分局的巧思讓資源能再利用，他們協勤時穿著也能夠更有精神，得到民眾的肯定。

玉井分局員警捐出舊式制服提供義警民防協勤時穿著。圖/玉井分局提供
玉井分局員警捐出舊式制服提供義警民防協勤時穿著。圖/玉井分局提供
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