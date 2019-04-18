警換新制服 玉井分局為舊制服找出路

2019-04-18 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



全國警察警今起正式全面換發新式制服，玉井警分局長楊青垂發起「資源重生再利用」計畫，以身作則率先捐贈自己所屬的舊制服外，也鼓勵同仁自由捐贈所屬制服，總計募得同仁捐贈100多套尚未穿用大的舊式制服及褲子，將提供給有需要的義警、民防人員使用，獲得義警、民防人員感動及讚賞。