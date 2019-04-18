高市警分局微電影 許效舜穿上警察新制服

2019-04-18 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



全國警察單位今卸下陪伴走過30多個年頭的淡紫白色舊制服，正式換穿起藏青色新式制服。對此，高雄市警察局新興分局別出心裁，同步推出中英雙語微電影預告片，影片除邀藝人許效舜率員警穿著新式制服勁歌熱舞外，特別強調治安維護重要性。

高雄市警察局新興分局臉書粉絲專頁5月初將推出全台首部中、英歌舞微電影「轟動舞林 魅力高雄」，今先行上傳預告片，取名為「來自新興的你」讓市民們嘗鮮，影片一貼出，就獲得不少網友給予好評。

即將推出的「轟動舞林 魅力高雄」邀請高雄市9月份觀光代言大使許效舜領銜主演，與員警們齊穿上新式制服亮相，穿梭在新興分局轄內各觀光景點，如美麗島捷運站、六合夜市、新崛江商圈等，在拍攝階段，就吸引不少來往市民眼球。

許效舜表示，在愛河河畔演出微電影讓他感到新鮮有趣，希望微電影可以讓民眾深入了解警察工作內容辛苦而繁忙，期待能吸引更多高雄市民支持警政工作。

新興警分局長戴台捷說，「來自新興的你」特別選在警政署通令全國員警換穿新式制服首日上映，就是要透過幽默逗趣的微電影，加深民眾對新式制服的印象。