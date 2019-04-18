高雄獨居婦命案口鼻皆出血 恐遭強摀奪命

2019-04-18 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄78歲韋姓婦人昨天被兒子發現陳屍自家透天厝，躺在床上已明顯死亡，檢警今天中午進行解剖複驗，發現韋婦嘴巴、鼻子疑似都有出血，不排除是他殺；辦案人員研判，婦人沒有其他明顯外傷，恐怕遭強行摀住口鼻後奪命，將採樣檢體做化驗，釐清確切死因。

據了解，警方目前掌握昨天凌晨3點多，有名男子騎機車停在左營大路，再走路進去韋婦住的巷子，直到6點才離開，現仍設法以車牌追人，通知到案說明，全案朝「侵入住宅行竊失風後殺人」方向偵辦。

檢警今天複驗指出，韋婦的口、鼻疑有出血，極有可能就是致死的關鍵，且身上都沒有其他明顯的新傷勢，解剖時也無法目視辨識器官有無遭重擊等受傷痕跡，需採樣檢體做化驗；辦案人員研判，韋婦恐怕被強行摀住口鼻，雖然依常理臉部會脹紅，韋婦並沒此情形，有可能與年紀、體質及當下情況有關。