新北摩鐵驚傳一男一女燒炭雙亡 兩人為離婚夫婦

2019-04-18 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市中和區一間汽車旅館今天下午傳出二人燒炭死亡事件，現場留有遺書，據警方初步了解，死者為一男一女，二人為離婚夫婦，至於輕生原因有待進一步調查了解。

據警方調查，死者為31歲陳姓男子及37歲王姓女子，二人為16日晚上8時入住，今天中午通知退房無回應，中午過後派員前往敲門無人應門，開啟入內察看，赫見二人倒臥房間內，已無生命跡象。至於確實尋短因，有待警方進一步調查釐清。

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新北市中和區一間汽車旅館今天下午傳出二人燒炭死亡事件，據了解，死者為一男一女，二人為離婚夫婦，至於輕生原因有待進一步調查了解。圖／報系資料照 分享 facebook 新北市中和區今天傳出離婚夫妻在汽車旅館內燒炭身亡，警方拉起封鎖線進行採證。 圖／警方提供 分享 facebook