親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

看一天少一天 女王頭這樣跟你說再見

許志安偷吃！ 鄭秀文首發聲520字願「原諒」

新北摩鐵驚傳一男一女燒炭雙亡 兩人為離婚夫婦

2019-04-18 15:40聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市中和區一間汽車旅館今天下午傳出二人燒炭死亡事件，現場留有遺書，據警方初步了解，死者為一男一女，二人為離婚夫婦，至於輕生原因有待進一步調查了解。

據警方調查，死者為31歲陳姓男子及37歲王姓女子，二人為16日晚上8時入住，今天中午通知退房無回應，中午過後派員前往敲門無人應門，開啟入內察看，赫見二人倒臥房間內，已無生命跡象。至於確實尋短因，有待警方進一步調查釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新北市中和區一間汽車旅館今天下午傳出二人燒炭死亡事件，據了解，死者為一男一女，二...
新北市中和區一間汽車旅館今天下午傳出二人燒炭死亡事件，據了解，死者為一男一女，二人為離婚夫婦，至於輕生原因有待進一步調查了解。圖／報系資料照
分享
新北市中和區今天傳出離婚夫妻在汽車旅館內燒炭身亡，警方拉起封鎖線進行採證。 圖／...
新北市中和區今天傳出離婚夫妻在汽車旅館內燒炭身亡，警方拉起封鎖線進行採證。 圖／警方提供
分享

新北市中和區今天傳出離婚夫妻在汽車旅館內燒炭身亡，警方拉起封鎖線進行採證。 圖／...
新北市中和區今天傳出離婚夫妻在汽車旅館內燒炭身亡，警方拉起封鎖線進行採證。 圖／警方提供
分享

汽車旅館
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

影／不滿被分手開走愛車 前女友怒：不可能再一起了

2019-04-18 16:17

高雄獨居婦命案口鼻皆出血 恐遭強摀奪命

2019-04-18 15:45

超掃興！在按摩店上班被當做黑的 生日遇計程車色狼

2019-04-18 15:38

高市警分局微電影 許效舜穿上警察新制服

2019-04-18 16:54

醫院院長為民眾洗腳 張達人勉勵服務愛人的精神

2019-04-18 13:21

農夫遭毒蛇咬傷險喪命 醫師：遭蛇咬謹記6個字

2019-04-18 13:19

台中托嬰中心保母施虐？家長力挺：保母人很好會繼續讀

2019-04-18 12:43

影／台中涉嫌虐童托嬰中心 保母：我們沒有打小孩

2019-04-18 12:33

影／玉山頂見證警察歷史演進與傳承 警察今起換新制服

2019-04-18 10:34

簽賭男槓龜遷怒土地公 否認犯案可樂「發爐」冒泡狂噴

2019-04-18 10:31

穩鵬號喋血案 漁業署表揚救援漁船

2019-04-17 23:05

豆奶攤致死案 店家易主續營業

2019-04-17 22:55

14月女嬰咬傷9月男嬰 托育員「他們在搶玩具打架」

2019-04-17 22:25

新北萬里漁港外漁具倉庫大火 冷凍冰箱魚貨燒光

2019-04-17 21:48

高雄苓雅12層大樓驚傳起火 樓梯間全是濃煙

2019-04-17 20:43

疑閃紅黃燈路口不禮讓減速 機車與賓士相撞一人重傷

2019-04-17 20:30

老天有眼 皮夾遺失18年重回女主人手中

2019-04-17 20:04

參加媽祖遶境自貨車跌落 崁頂鄉代會副主席送醫不治

2019-04-17 19:13

消防猛男拍微電影 有沒有住警器結果大不同

2019-04-17 18:04

消防隊前停好好的消防車 疑故障往前滑行撞變電箱

2019-04-17 17:49

失智老婦深夜迷失街頭 所長幫找回家路

2019-04-17 17:45

斷水斷電毒旅館偷營業 警方再次破門帶回10人偵辦

2019-04-17 17:44

6歲廟口赤腳賣金紙躲警察 今榮錦返鄉任警分局長

2019-04-17 15:56

好驚喜！暖警趕跑社區毒蟲住戶感動 挑警生日送上感謝狀

2019-04-17 14:52

陸籍遊客喝茫忘集合地 沒想到就在旁邊

2019-04-17 14:37

「蘆竹王陽明」猥褻辱警翻版再添一樁 被害人換台南警

2019-04-17 13:02

豆奶攤奪人命又改招牌開張？嘉義縣府：確定已易主

2019-04-17 12:59

開車在田間小路疑未減速 兩車相撞還衝到田裡

2019-04-17 12:31

縱火揪兇都靠它 破案率百分百

2019-04-17 12:07

新北樹林14月大女嬰「霸凌」9月大男嬰 社會局致歉

2019-04-17 12:06

誰敢說新警服像保全！中警神雕俠侶穿上HOLD住全場

2019-04-17 11:39

影／台北阿伯「發怒」持棍棒打後車 網友：老屁孩

2019-04-17 11:35

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

倒車車底傳來怪聲 網友下車一看嚇壞「母湯了」

2019-04-17 20:26

全台第一酒駕男！ 11次拒酒測遭罰90萬祖厝被查封

2019-04-17 19:34

媽媽好心疼！安親班老師賞國小生巴掌 手指清晰可見

2019-04-17 20:32

就怕被當成保全 正妹警大動員宣傳新裝 糗遇檢察總長…

2019-04-18 10:00

嗆陳菊「蛇鼠一窩」收傳票 張琍敏嘆：只好想辦法解決嘍！

2019-04-17 21:11

消防猛男拍微電影 有沒有住警器結果大不同

2019-04-17 18:04

股市金釵葉美麗涉掏空1.8億送北檢 恐重金保釋　

2019-04-18 01:27

她到美體美容工作室按摩 沒想到他竟伸手進入浴巾

2019-04-17 22:23

科技廠主管妄想雙妻 逼老婆簽協議讓小三搬入

2019-04-17 23:46

計程車司機不跳表亂喊價 乘客拒付被載返車站毆打

2019-04-17 20:13

新北疑瓦斯氣爆轟爛警衛室 保全當場燒成焦屍

2019-04-18 10:34

蘆竹王陽明翻版 酒後對員警做猥褻動作被嚴辦

2019-04-17 20:36

參加媽祖遶境自貨車跌落 崁頂鄉代會副主席送醫不治

2019-04-17 19:13

影／投資300萬明年變兩千萬加輛車 國軍中招被騙千萬

2019-04-18 11:42

股市金釵葉美麗涉掏空1.8億 以500萬元交保

2019-04-18 08:40

拖欠拒繳酒駕罰鍰 他「馬3」 被扣車立馬付完

2019-04-17 19:27

股市金釵葉美麗母女涉掏空 女兒晚間移送偵訊

2019-04-17 23:45

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

台中驚爆托嬰中心施虐2歲男童 園長、2保母送辦

2019-04-18 09:02

簽賭男槓龜遷怒土地公 否認犯案可樂「發爐」冒泡狂噴

2019-04-18 10:31

三樓陽台曬衣遭偷 房東「貴重衣物要自己收好」惹怒房客

2019-04-17 21:48

獨／92%普悠瑪傷者已領醫療費 台鐵支付金額曝光

2019-04-18 11:20

「毒」旅館被斷水電竟偷接電復業 今天被柯P拆光

2019-04-17 18:22

店員太貼心嚇壞網友！ 結算多千元竟比對監視器通知客人

2019-04-17 17:23

農夫遭毒蛇咬傷險喪命 醫師：遭蛇咬謹記6個字

2019-04-18 13:19

新北萬里漁港外漁具倉庫大火 冷凍冰箱魚貨燒光

2019-04-17 21:48

國道槍擊案大轉折 涉案2車都落海

2019-04-17 19:47

消防隊前停好好的消防車 疑故障往前滑行撞變電箱

2019-04-17 17:49

乳溝怪怪的 女毒蟲自以為聰明 遇女警GG

2019-04-18 13:11

法官收賄案外案更狂 牽線員警遭毒販妻控性侵

2019-04-17 21:20

國道開槍 2作案車輛直接推入漁港滅證

2019-04-18 00:50

他欠9萬酒駕罰鍰 行政執行官「到府封屋」

2019-04-17 17:36

超痛！少年看牙醫 卻被割舌頭

2019-04-18 09:41

影／台中涉嫌虐童托嬰中心 保母：我們沒有打小孩

2019-04-18 12:33

烏龍一樁！信眾錯將開基主祀神像當分尊請出宮廟吃官司

2019-04-17 17:43

奇美前員工設人頭公司自肥2億 法官再裁扣押1億

2019-04-18 15:20

高雄獨居婦命案口鼻皆出血 恐遭強摀奪命

2019-04-18 15:45

高雄苓雅12層大樓驚傳起火 樓梯間全是濃煙

2019-04-17 20:43

超掃興！在按摩店上班被當做黑的 生日遇計程車色狼

2019-04-18 15:38

新北摩鐵驚傳一男一女燒炭雙亡 兩人為離婚夫婦

2019-04-18 15:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top