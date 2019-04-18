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6.1地震相當0.7顆原子彈 專家：預估仍有13.3顆待釋放

強震！台師大建物傳災情？學生喊：宣布自主休假

地牛翻身 北市7人受傷

2019-04-18 15:36聯合報 記者楊正海╱即時報導

今天下午1時許花蓮發生規模6.1地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，台北市傳出零星災情，共計22件，分別為物品掉落7件、停水 、停水 、停水 6件、電梯受困6件、電線垂落1件、建物傾斜 1件，造成7人輕傷，分別是物品砸傷 4人、熱湯燙傷 2人、 跌倒 1人。

北市消防局指出，應變中心維持三級開設，重要災情包括長安東路二段的兩建築物傾斜， 無人員受傷民眾已疏散完畢，至對面騎樓及伊通公園，由建管處派員鑑定中。

台北市長安東路二段某大樓驚傳有大樓傾斜，引起附近居民圍觀，警消人員正在現場戒備。...
台北市長安東路二段某大樓驚傳有大樓傾斜，引起附近居民圍觀，警消人員正在現場戒備。記者蔡翼謙／翻攝
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停水北市建築
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