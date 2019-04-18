地牛翻身 北市7人受傷

2019-04-18 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



今天下午1時許花蓮發生規模6.1地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，台北市傳出零星災情，共計22件，分別為物品掉落7件、停水 、停水 、停水 6件、電梯受困6件、電線垂落1件、建物傾斜 1件，造成7人輕傷，分別是物品砸傷 4人、熱湯燙傷 2人、 跌倒 1人。