嘉義警登玉山換新裝 象徵新氣象

2019-04-18 14:37 中央社 嘉義縣18日電



嘉義縣警察局竹崎分局執行山域治安訪查工作，正值警察新制服今天換裝，訪查小組警員凌晨出發，上午8時登上玉山主峰，並換上新式警察制服合影，象徵新警服新氣象。

竹崎分局昨天起一連6天執行山域治安訪查工作，正值警察新制服換裝，深山訪查小組由分局第二組教官吳進彬帶領6名警員凌晨出發，上午8時登上玉山主峰，換上新式警察制服，展現警察制服新時代。

嘉義縣警察局長廖宗山表示，制服換新，但警察服務、熱忱不變，打擊犯罪維護治安決心及強度更不變，藉警員在玉山主峰換新警服，象徵新警服新氣象。