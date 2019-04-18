嘉義警登玉山換新裝 象徵新氣象

相關新聞
高雄獨居婦命案口鼻皆出血 恐遭強摀奪命2019-04-18 15:45
新北摩鐵驚傳一男一女燒炭雙亡 兩人為離婚夫婦2019-04-18 15:40
民國55年迄今 前後三款警察制服同時亮相2019-04-18 15:34
醫院院長為民眾洗腳 張達人勉勵服務愛人的精神2019-04-18 13:21
農夫遭毒蛇咬傷險喪命 醫師：遭蛇咬謹記6個字2019-04-18 13:19
台中托嬰中心保母施虐？家長力挺：保母人很好會繼續讀2019-04-18 12:43
影／玉山頂見證警察歷史演進與傳承 警察今起換新制服2019-04-18 10:34
簽賭男槓龜遷怒土地公 否認犯案可樂「發爐」冒泡狂噴2019-04-18 10:31
穩鵬號喋血案 漁業署表揚救援漁船2019-04-17 23:05
豆奶攤致死案 店家易主續營業2019-04-17 22:55
14月女嬰咬傷9月男嬰 托育員「他們在搶玩具打架」2019-04-17 22:25
新北萬里漁港外漁具倉庫大火 冷凍冰箱魚貨燒光2019-04-17 21:48
高雄苓雅12層大樓驚傳起火 樓梯間全是濃煙2019-04-17 20:43
疑閃紅黃燈路口不禮讓減速 機車與賓士相撞一人重傷2019-04-17 20:30
老天有眼 皮夾遺失18年重回女主人手中2019-04-17 20:04
參加媽祖遶境自貨車跌落 崁頂鄉代會副主席送醫不治2019-04-17 19:13
消防猛男拍微電影 有沒有住警器結果大不同2019-04-17 18:04
消防隊前停好好的消防車 疑故障往前滑行撞變電箱2019-04-17 17:49
失智老婦深夜迷失街頭 所長幫找回家路2019-04-17 17:45
斷水斷電毒旅館偷營業 警方再次破門帶回10人偵辦2019-04-17 17:44
6歲廟口赤腳賣金紙躲警察 今榮錦返鄉任警分局長2019-04-17 15:56
好驚喜！暖警趕跑社區毒蟲住戶感動 挑警生日送上感謝狀2019-04-17 14:52
陸籍遊客喝茫忘集合地 沒想到就在旁邊2019-04-17 14:37
「蘆竹王陽明」猥褻辱警翻版再添一樁 被害人換台南警2019-04-17 13:02
豆奶攤奪人命又改招牌開張？嘉義縣府：確定已易主2019-04-17 12:59
開車在田間小路疑未減速 兩車相撞還衝到田裡2019-04-17 12:31
縱火揪兇都靠它 破案率百分百2019-04-17 12:07
新北樹林14月大女嬰「霸凌」9月大男嬰 社會局致歉2019-04-17 12:06
誰敢說新警服像保全！中警神雕俠侶穿上HOLD住全場2019-04-17 11:39
影／台北阿伯「發怒」持棍棒打後車 網友：老屁孩2019-04-17 11:35
板橋一早公寓火警 救出13人 9送醫2019-04-17 10:06
影／溫暖！台東鯨豚擱淺 外籍移工放下工作集體搶救2019-04-17 09:49
警察人事第4波 77名高階警官異動2019-04-09 16:37
台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦2019-03-23 21:02
同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網2019-03-07 12:48
影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底2019-03-06 13:29
熱門文章
倒車車底傳來怪聲 網友下車一看嚇壞「母湯了」2019-04-17 20:26
全台第一酒駕男！ 11次拒酒測遭罰90萬祖厝被查封2019-04-17 19:34
媽媽好心疼！安親班老師賞國小生巴掌 手指清晰可見2019-04-17 20:32
6歲廟口赤腳賣金紙躲警察 今榮錦返鄉任警分局長2019-04-17 15:56
就怕被當成保全 正妹警大動員宣傳新裝 糗遇檢察總長…2019-04-18 10:00
嗆陳菊「蛇鼠一窩」收傳票 張琍敏嘆：只好想辦法解決嘍！2019-04-17 21:11
消防猛男拍微電影 有沒有住警器結果大不同2019-04-17 18:04
股市金釵葉美麗涉掏空1.8億送北檢 恐重金保釋2019-04-18 01:27
她到美體美容工作室按摩 沒想到他竟伸手進入浴巾2019-04-17 22:23
科技廠主管妄想雙妻 逼老婆簽協議讓小三搬入2019-04-17 23:46
計程車司機不跳表亂喊價 乘客拒付被載返車站毆打2019-04-17 20:13
新北疑瓦斯氣爆轟爛警衛室 保全當場燒成焦屍2019-04-18 10:34
蘆竹王陽明翻版 酒後對員警做猥褻動作被嚴辦2019-04-17 20:36
參加媽祖遶境自貨車跌落 崁頂鄉代會副主席送醫不治2019-04-17 19:13
影／投資300萬明年變兩千萬加輛車 國軍中招被騙千萬2019-04-18 11:42
股市金釵葉美麗涉掏空1.8億 以500萬元交保2019-04-18 08:40
拖欠拒繳酒駕罰鍰 他「馬3」 被扣車立馬付完2019-04-17 19:27
股市金釵葉美麗母女涉掏空 女兒晚間移送偵訊2019-04-17 23:45
北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場2019-04-18 14:06
台中驚爆托嬰中心施虐2歲男童 園長、2保母送辦2019-04-18 09:02
三樓陽台曬衣遭偷 房東「貴重衣物要自己收好」惹怒房客2019-04-17 21:48
獨／92%普悠瑪傷者已領醫療費 台鐵支付金額曝光2019-04-18 11:20
昔股市四大金釵葉美麗涉背信洗錢 今遭檢調搜索約談2019-04-17 16:59
「毒」旅館被斷水電竟偷接電復業 今天被柯P拆光2019-04-17 18:22
店員太貼心嚇壞網友！ 結算多千元竟比對監視器通知客人2019-04-17 17:23
新北萬里漁港外漁具倉庫大火 冷凍冰箱魚貨燒光2019-04-17 21:48
國道槍擊案大轉折 涉案2車都落海2019-04-17 19:47
農夫遭毒蛇咬傷險喪命 醫師：遭蛇咬謹記6個字2019-04-18 13:19
消防隊前停好好的消防車 疑故障往前滑行撞變電箱2019-04-17 17:49
法官收賄案外案更狂 牽線員警遭毒販妻控性侵2019-04-17 21:20
國道開槍 2作案車輛直接推入漁港滅證2019-04-18 00:50
簽賭男槓龜遷怒土地公 否認犯案可樂「發爐」冒泡狂噴2019-04-18 10:31
乳溝怪怪的 女毒蟲自以為聰明 遇女警GG2019-04-18 13:11
他欠9萬酒駕罰鍰 行政執行官「到府封屋」2019-04-17 17:36
超痛！少年看牙醫 卻被割舌頭2019-04-18 09:41
烏龍一樁！信眾錯將開基主祀神像當分尊請出宮廟吃官司2019-04-17 17:43
影／台中涉嫌虐童托嬰中心 保母：我們沒有打小孩2019-04-18 12:33
高雄苓雅12層大樓驚傳起火 樓梯間全是濃煙2019-04-17 20:43
中一所前所長劉昌祺 臨檢酒店卻不裁罰涉圖利遭起訴2019-04-18 10:19
法官收毒販妻10萬奠儀 判10年2019-04-18 01:08
留言