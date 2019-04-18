醫院院長為民眾洗腳 張達人勉勵服務愛人的精神

2019-04-18 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院今天在一樓大廳舉行濯足禮活動。一早廳大有仁慈合唱團聖歌表演，後來開始進行濯足禮儀式。此次邀請到吳世豪神父主禮及講道，在濯足禮開始，先由神父吳世豪為院長張達人洗腳，表示學習耶穌典範(為門徒洗腳)也照樣去做。接著是由院長張達人親自為醫院12位住民行洗腳服侍，並感謝住民們的參與。

仁慈醫院表示，濯足禮（洗腳禮）在教會禮儀中又稱為「誡命」，就是耶基督在最後晚餐給門徒們的一個誡命—彼此洗腳， 此禮儀是教會所推崇的。耶穌在逾越節之前的最後晚餐中，為門徒們洗腳，以身作則傳達謙遜服務的精神。

天主教會在聖週將隆重慶祝耶穌基督在其世間生活最後幾天所完成的救贖奧蹟，就是『耶穌受難、死亡及復活』。在聖週四「主的晚餐」前，耶穌為門徒洗腳(濯足禮)，以立謙卑及愛人的典範，表達出天主子民懷著愛心，互相服務的具體標記。洗腳是個象徵的姿態，代表謙卑服事。

張達人以醫院大家長身分屈恭蹲下，將水罐中的水倒在他們的腳上，並擦拭乾淨。這12位住民雖有不同信仰，但此行動所要傳遞的是一個彼此相愛及不因宗教、性別不同而服務的信息。