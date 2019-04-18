農夫遭毒蛇咬傷險喪命 醫師：遭蛇咬謹記6個字

2019-04-18 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



苗栗縣一名50歲農夫左腳的腳背日前被一條1.5公尺長黑腹眼鏡蛇咬傷，他隔了15小時就醫，轉院到台中榮總，傷口已潰爛、皮膚、皮下組織壞死，不但有蛇毒、還遭摩根氏菌感染，並出現發燒、意識模糊，以及敗血症，台中榮總跨部科蛇傷團隊立即幫患者打10劑蛇毒血清，感染科專家利用強效抗微生物制劑做感染控制，整形外科陸續進行清創壞死的組織、補皮手術，不但救回一命，也保住患者左腳。

台中榮總急診毒物科主任毛彥喬建議，民眾被咬，第一時間請嘗試辨認蛇種，並建議簡化處理流程，「沖清水，速就醫」，也就是直接用清水沖洗傷口，立即送醫，不要吸吮、冰敷、塗草藥、精油，也要避免喝酒驅毒、跑步追蛇。

毛彥喬說明，青竹絲、龜殼花、眼鏡蛇是台灣中部常見的蛇種，眼鏡蛇不但是咬傷患者最多，約佔一半以上患者遭眼鏡蛇咬傷，眼鏡蛇蛇毒也是這三種蛇中最難處理，會造成大面積壞死，少部份患者出現敗血症，尤其是遭特殊的菌感染，例如這名患者遭摩根氏菌感染，對很多藥物具控藥性，需要感染科專家精確調整藥物，必須經過跨部科整合治療，才能降低死亡率。