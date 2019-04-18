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農夫遭毒蛇咬傷險喪命 醫師：遭蛇咬謹記6個字

2019-04-18 13:19聯合報 記者趙容萱╱即時報導

苗栗縣一名50歲農夫左腳的腳背日前被一條1.5公尺長黑腹眼鏡蛇咬傷，他隔了15小時就醫，轉院到台中榮總，傷口已潰爛、皮膚、皮下組織壞死，不但有蛇毒、還遭摩根氏菌感染，並出現發燒、意識模糊，以及敗血症，台中榮總跨部科蛇傷團隊立即幫患者打10劑蛇毒血清，感染科專家利用強效抗微生物制劑做感染控制，整形外科陸續進行清創壞死的組織、補皮手術，不但救回一命，也保住患者左腳。

台中榮總急診毒物科主任毛彥喬建議，民眾被咬，第一時間請嘗試辨認蛇種，並建議簡化處理流程，「沖清水，速就醫」，也就是直接用清水沖洗傷口，立即送醫，不要吸吮、冰敷、塗草藥、精油，也要避免喝酒驅毒、跑步追蛇。

毛彥喬說明，青竹絲、龜殼花、眼鏡蛇是台灣中部常見的蛇種，眼鏡蛇不但是咬傷患者最多，約佔一半以上患者遭眼鏡蛇咬傷，眼鏡蛇蛇毒也是這三種蛇中最難處理，會造成大面積壞死，少部份患者出現敗血症，尤其是遭特殊的菌感染，例如這名患者遭摩根氏菌感染，對很多藥物具控藥性，需要感染科專家精確調整藥物，必須經過跨部科整合治療，才能降低死亡率。

毛彥喬建議，民眾在野外，尤其是穿越草叢，最好能做到「打草驚蛇」，不幸被咬，第一時間請嘗試辨認蛇種，例如綠色青竹絲、土色帶斑點龜殼花、黑色眼鏡蛇，這三種蛇約占了臺灣毒蛇咬傷約八到九成，但不要追趕或捕捉能，以免激起毒蛇的攻擊；可使用手機照相、錄影來替代捕捉；若夜晚無法獲知毒蛇種類，盡快請119協助送醫，併提供醫療人員咬傷情境 (例如睡覺時、爬樹時、除草撿枯枝時、或在廚房浴室中被咬等) 以利專業人員綜合判斷。

醫師毛彥喬建議，民眾被蛇咬傷，第一時間請嘗試辨認蛇種，並建議簡化處理流程，「沖清...
醫師毛彥喬建議，民眾被蛇咬傷，第一時間請嘗試辨認蛇種，並建議簡化處理流程，「沖清水，速就醫」。記者趙容萱／攝影
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醫師毛彥喬建議，民眾被蛇咬傷，第一時間請嘗試辨認蛇種，並建議簡化處理流程，「沖清...
醫師毛彥喬建議，民眾被蛇咬傷，第一時間請嘗試辨認蛇種，並建議簡化處理流程，「沖清水，速就醫」。記者趙容萱／攝影
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台中榮總跨部科蛇傷團隊合作，救了遭蛇咬傷的農夫一命，也保住患者左腳。記者趙容萱／...
台中榮總跨部科蛇傷團隊合作，救了遭蛇咬傷的農夫一命，也保住患者左腳。記者趙容萱／攝影
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醫師毛彥喬建議，民眾被蛇咬傷，第一時間請嘗試辨認蛇種，並建議簡化處理流程，「沖清...
醫師毛彥喬建議，民眾被蛇咬傷，第一時間請嘗試辨認蛇種，並建議簡化處理流程，「沖清水，速就醫」。記者趙容萱／攝影
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台中榮總跨部科蛇傷團隊合作，救了遭蛇咬傷的農夫一命，也保住患者左腳。記者趙容萱／...
台中榮總跨部科蛇傷團隊合作，救了遭蛇咬傷的農夫一命，也保住患者左腳。記者趙容萱／攝影
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患者眼鏡蛇台中榮總
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