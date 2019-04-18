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八里一社區警衛室傳氣爆 火場焦屍疑是警衛

2019-04-18 11:50中央社 新北18日電

新北市八里區長坑口的一處社區大門口警衛室今天上午疑氣爆起火，警消獲報趕往搶救，火勢迅速撲滅，但清查火場發現一具焦屍，疑警衛逃生不及葬身火窟，至於起火原因仍待調查。

警消今天上午9時多接獲通報，八里長坑口的某社區警衛室傳出火警，現場疑似有瓦斯氣爆，將警衛室的門窗往外噴飛，警消到場時，冒險把仍噴出火舌的瓦斯桶拉出來室外滅火。

警消指出，起火的是水泥建築的社區警衛室，燃燒面積約10坪，火勢迅速撲滅，但是在清查火場時發現一具焦屍，疑似社區警衛的65歲任姓男子，至於起火原因仍待進一步調查釐清。

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