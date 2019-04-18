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當年迎關公躲過炸彈… 郭台銘錦囊還有「天機」未曝光

簽賭男槓龜遷怒土地公 否認犯案可樂「發爐」冒泡狂噴

2019-04-18 10:31聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣一名44歲戴姓工人妄想靠威力彩翻身，4月初生日時到工地附近土地公廟，祈求神明給他明牌，但都「槓龜」，戴男認為土地公沒有幫上忙，氣憤地接連多天帶鐵槌狂敲土地公神像，里長發現神像受損後報警，經警方調閱監視器畫面，確定是戴男所為，全案依毀損罪嫌函送新竹地檢署法辦。

警方表示，該名戴姓男子因感嘆做工難賺錢，每次花費一至兩百元購買威力彩，妄想靠威力彩翻身，戴男聽說工地附近有一座土地公廟相當靈驗，於是特地到土地公廟拜拜，沒想到卻一次也沒中獎。

屢屢槓龜的戴男認為遭到土地公捉弄，便趁著工作空檔，帶著鐵鎚與塑膠桶，快閃走進土地公廟內猛力重擊神像，甚至還徒手怒巴土地公頭部洩憤，把神像擊破一個大洞，連帶旁邊觀音神像與敬神杯也都遭殃。戴男發洩完後隨即走出廟宇，整個過程不到5秒鐘。

當地里長6日發現神像受損嚴重，便向警方報案，為了盡快抓到兇手，還特地在廟宇天花板與神桌一角加裝監視器，果然在10日、12日、14日、17日共4天，清楚拍下戴男面貌。警方指出，加上先前監視器沒拍到的，戴男一共砸了6次神像。

警方調閱監視器畫面後，發現對神像「動粗」的就是附近工地工人，循線至工地查訪找到戴男本人。戴男當時手持可樂，面對警方詢問仍言行輕佻，未料就在戴男矢口否認對損毀神像時，可樂居然「發爐」，冒泡狂噴。最後警方出示監視器畫面，戴男才坦承毀損為己所為，全案依毀損罪嫌函送新竹地檢署法辦。

新竹縣一名44歲戴姓工人妄想靠威力彩翻身，4月初生日時到工地附近土地公廟，祈求神...
新竹縣一名44歲戴姓工人妄想靠威力彩翻身，4月初生日時到工地附近土地公廟，祈求神明給他明牌，但都「槓龜」，戴男認為土地公沒有幫上忙，氣憤地接連多天帶鐵槌狂敲土地公神像。圖／竹東分局提供
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屢屢槓龜的戴男認為遭到土地公捉弄，便趁著工作空檔，帶著鐵鎚與塑膠桶，快閃走進土地...
屢屢槓龜的戴男認為遭到土地公捉弄，便趁著工作空檔，帶著鐵鎚與塑膠桶，快閃走進土地公廟內猛力重擊神像，甚至還徒手怒巴土地公頭部洩憤，把神像擊破一個大洞。圖／竹東分局提供
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土地公新竹威力彩
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